Mazais Everets tik ļoti iemīļojis savu zelta zivtiņu, ka gribējis to uz nakti samīļot. (Foto: facebook.com/t.hamlin915)

Gribēdams samīļot savu zivtiņu Nemo, četrgadnieks no Džordžijas attopas smagos pārdzīvojumos

Mazais Everets Hamlins (4) no Džordžijas štata ASV tik ļoti bija iemīļojis savu mazo zelta zivtiņu Nemo, ka nespēja atturēties no mazās radības paņemšanas sev līdzās gultā. Pakāpies uz krēsliņa, puika izmakšķerēja Nemo no akvārija un, sirsnīgi to apskāvis, laidās miegā. Diemžēl, mazais Everets nezināja, ka draugs aizies bojā.