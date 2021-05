Vīrs miris, esmu kļuvusi vientuļa pensionāre: vai man pienākas NĪN atlaide?

Atbild Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes priekšnieks Ilmārs Ziedonis:

“No uzdotā jautājumā nevar izsecināt, no kura brīža kundze būtu uzskatāma par NĪN maksātāju, jo nav minēts, kad kundze ir saņēmusi mantojuma apliecību. Tas ir būtiski, jo ar nākamo gadu pēc mantojuma apliecības saņemšanas par NĪN maksātāju kļūst mantinieks.



Ja kundze mantojuma apliecību ir saņēmusi šogad, tas ir 2021. gadā, tad par NĪN maksātāju viņa kļūs no 2022. gada. Un no 2022. gada arī varēs saņemt NĪN atvieglojumus. Pēc sniegtās informācijas noprotu, ka visi dokumenti ir iesniegti Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē. Speciālisti izvērtēs un sniegs kundzei par konkrēto gadījumu izsmeļošu atbildi.



Kas ir NĪN maksātājs, ir noteikts likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. pantā. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanos un izbeigšanos regulē likuma 7. pants. Pirmajā daļā noteikts, ka NĪN sāk maksāt ar nākamo taksācijas gadu pēc īpašumtiesību vai valdījuma tiesību rašanās.



Jāpiemin, ka par maksāšanas pienākuma rašanos mantošanas gadījumā ir arī Augstākās tiesas senāta 2020. gada 27. marta spriedums SKA-733/2020. Tajā skaidrots, ka “līdz mantojuma apliecības izdošanai nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par mantojuma sastāvā ietilpstošo nekustamo īpašumu ir mantojuma masa (..). Persona, kas iesniegusi notāram iesniegumu par mantojuma pieņemšanu, līdz mantojuma apliecības saņemšanai nav atzīstama par mantojamā nekustamā īpašuma tiesisko valdītāju, tāpēc šai personai nevar uzlikt pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli par periodu pirms tās apstiprināšanas mantojuma tiesībās, tas ir, pirms mantojuma apliecības izsniegšanas”.

No skaidrojumiem izriet, ka Regīnas kundzei nebūtu jāmaksā NĪN par periodu no sava vīra nāves brīža līdz brīdim, kad viņa saņēmusi dzīvokļa mantojuma apliecību. Rīgas domes 2019. gada saistošajos noteikumos Nr. 111 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” teikts, ka līdz katra gada 15. decembrim Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē jāiesniedz pieteikums par NĪN atvieglojumu piešķiršanu. Tā kā Regīnas kundze šo pieteikumu iesniedza vairāk nekā divus mēnešus vēlāk un pēc NĪN rēķina izrakstīšanas, tad viņa bija saņēmusi NĪN rēķinu vēl pēc iepriekšējiem noteikumiem, kas bija spēkā pirms dzīvokļa īpašnieku un tajā deklarēto cilvēku skaita maiņas. Tagad šis rēķins tiks pārskatīts.

Pašvaldības noteikumos “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība” Rīgā teikts, ka 90% NĪN atvieglojumu piešķir vientuļam pensionāram, kurš savā dzīvoklī ir deklarēts viens pats un ja viņam “īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir tikai viens īpašums Rīgas pilsētā”; “atvieglojumu piešķiršanas periods sākas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad personai ir piešķirts attiecīgais statuss un pastāv vai ir pastāvējusi atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem”.