Automašīnu sludinājumu patiesā nozīme

Tikko no Vācijas = Kāds vācietis ir laimīgi atbrīvojies no šīs vecās grabažas

Gandrīz kā jauns = Vismaz vizuāli, jo tikko nomazgājām

Dīzelis = Vairāk iespēju tik pie nelegālās degvielas

Piedāvājam gan lietotus, gan jaunus auto = Mums ir viens jauns auto, ar kuru brauc plača īpašnieks

Perfektā stāvoklī = Jo tā smīkņājot teica čaļi servisā

Nomainīta zobsiksna = Vakar biju šrotā

Cena runājama = Sludinājumā norādītā mašīnas vērtība ir krietni augstāka nekā vajadzētu

Drīzumā no Vācijas = Auto pašlaik tiek zagts

TA līdz septembrim = Vēlreiz jūs to nemūžam neiziesiet

Parkošanās sensori = Jo jūs nejēdzat noparkoties

Atpakaļskata kamera = Jo ir tik grūti paskatīties atpakaļ

Rakstiet vai zvaniet - bildes atsūtīšu! = Bildes tiks lejuplādētas no oficiālā dīlera mājaslapas

Līzinga maksājums no 300 eiro mēnesī = Bez kredīta Jūs šo auto atļauties nespēsiet

Tonēti logi = Pirms tam auto piederēja bandītiem

Pilnpiedziņa = Kāds no velkošajiem atsaka reti

Cenā iekļauts PVN = Mēs uzkruķījām cenu. Mums pat firma nav reģistrēta.

Nobraukums tikai 100 000 kilometri = Jo mēs mākam pārkruķīt odometru

Nobraukums tikai 100 000 kilometri = Auto 2,5 reizes apbraucis apkārt zemeslodei

Nobraukums tikai 100 000 kilometri = Tu tik daudz ar šo grabažu nenobrauksi

Ar vizuāliem defektiem = Tikko pēc avārijas

Ar motora defektiem = Iedarbināt nav iespējams

Bez TA = Būs jautri, gasējot pa mežu vai Mehu Dienās palaižot uz izdzīvošanu. Evakuatora paklpojumus jāapmaksā pašam.

Iespējama maiņa = Esmu gatavs uz visu, lai no šī dampja atbrīvotos

Labā stāvoklī = Tikai šī sludinājuma ietvaros

Jūsu vecais auto var būt daļa no samaksas = Laiks tikt pie jauna veca lūžņa!

Tikko nomainīti bremžu kluči = Bremžu defekta dēļ netīšām iebraucu stabā

Tikko no Polijas = Reģistrācijas dokumentu nav

Pārdots! = Kāds muļķis šito tiešām nopirka

Automātiskā ātrumkārba = Ātrumkārbai drīz būs nepieciešams remonts

Manuālā ātrumkārba = Automašīnai var nebūt atpakaļgaita

Apsildāmie sēdekļi = Vadītāja sēdeklis ir apsildāms

Centrālā atslēga = Tikko saremontēta centrālā atslēga

Cena runājama = Pārdošu dārgāk nekā norādīts sludinājumā. Zemāku cenu nepiedāvāt!

Iepērkam vācu auto = Mēs esam šrots

Labā stāvkolī = Labā stāvoklī, ja neņem vērā TA trūkumu

Klimatkontrole = Ir kondicionieris

Kruīza kontrole = Ir spidometrs un gāzes/bremzes pedāļi

Palīdzēsim noformēt līzingu = Mūsu klienti ir nabagi

Kabriolets = Jumtā ir caurums

Lūka = Jumtā ir caurums

Kondicionieris = Ir iespējams atvērt logus

Latvijā nav braukts = Nozagām Beļģijā, šrotā čaļi neuzpirka

Kvalitātes garantija = Paņemam jūsu naudu ātri un kvalitatīvi

Pirkts jauns no salona = Mūsu ģimenei ir finansiālas grūtības

Busiņš = Īpašnieks strādājis strojkā. Mašīnai līdzi nāk špakteļa spainis un sastatnes.

No Zviedrijas = Dzenot uz Latviju uz prāmja normāli piekodāmies

Vieglmetāla diski = Kalpaki

Ģimenes auto = Mūsu bērns salonā vēma, čurāja un kakāja

Mersedess = Man šajā auto bija sekss

Pārdod Smart = Paši nezinām, kādēļ viņu nopirkām

Pirkts Latvijā = Esmu desmitais īpašnieks

TA var iziet = Ja iegulda mašīnas cenu

Iepriekš piederēja policistam = Varēsiet neievērot likumus, jo menti domās, ka savējais

Braucošā kārtībā = TA ir priekš lohiem!

Продам! = Latviešus lūdzu netraucēt

Pardodu mashinu = Esmu krievs

Prodam mashinu = Esmu krievs, kurš nemāk rakstīt kirilicā

Пардоду машину = Pats nezinu, pie kuras tautības piederu

BMW = Vēl vakar driftoju pa Rumbulas lidlauku

Spoileris = Brauc sūdīgi, bet vismaz izskatās kruta

Honda = No braukšanas acis paliks šķības

Pārdod Bentley = Steidzami nepieciešama izpirkuma maksa no ieslodzījuma

Steidzami pārdod = Ir steidzami jāatodod SMS kredīts

Lūgums rakstīt, uz zvaniem neatbildu = Esmu pilnīgi antisociāls

Pārdod džipu = Mašīnu pārdod strojkas brigadieris

Motora tilpums 4.9 l - Bonusā saņemsiet nelegālās degvielas tirgotāju telefona numurus

Latvijā uz gadu = Mašīnai bijis smags gads

Pārdod BMW X5 = Īpašnieks nodzēra tiesības

Pārdod treileri = Esam hipiji

Motora tilpums 1.2 = Auto nav piemērots cilvēkiem ar lieko svaru

Pārdod Hyundai = Man ir apriebušies cilvēki, kuri zvana un grib nopirkt manu „Hondu”

Pārdod motociklu = Īpašnieks pēc avārijas guļ slimnīcā

Numura zīme pārdota netiek = Pašiem noderēs, lai pārsistu nākamajai mašīnai

Tikko no Šveices = Eiropas Savienībā jūs viņu sav’ mūžu nereģistrēsiet

Tikko no Anglijas = Zemeņu lasītājs nolēmis pievērsties lietotu auto biznesam

Oriģināls norbraukums = Strādājuši profesionāli odometra kruķītāji

Pārdod Mercedes G350 = Geļiks. Gelendvāgens. Vakar bijām uz razborkām. Īpašnieks pārdod sakarā ar to, ka ir meklēšanā. Man šajā auto bija sekss.

Pārdod Dodge Ram = Darbojos metāllūžņu biznesā. Vismaz hobija līmenī.

Pārdod Mazda = Gribu behu

Ādas salons = Dīdoties krēsli čīkst tā, ka ausis asiņo

Pārdod Ford Mustang = Nepietika naudas benzīnam

Karbons = Izskatās gaļima

Bez rūsas = Rūsu aizkrāsojām tā, ka pat nepamanīsiet!

LV nevis EE numura zīme = Auto 10 gadus nav bijis uz ceļa

Auto īpašniece sieviete = Pārdodu muteres mašīnu

Auto īpašniece sieviete = Auto ir bijis avārijā.

