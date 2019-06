Viņš sūc manu kaklu!

Man jau divus mēnešus ir pastāvīgs draugs - foršs džekiņš no mūsu skolas. Mēs iepazināmies draudzenes dzimenē. Man viņš tiešām patīk, un visas meitenes mani apskauž. Viss ir labi, tikai viens bet... Mēs parasti esam kopā visādos tusos pie viņa draugiem. Tad mēs maz runājam un daudz skūpstāmies. Taču man tas patīk. Nepatīk tikai viena lietiņa - viņš uzsūc zilumus uz kakla. Man tas ir jāslēpjas no vecākiem, jānēsā džemperi ar augstu apkakli. Tas izskatās piedauzīgi, un man ir kauns. Kā lai es to pasaku viņam, lai man nebūtu kauns un viņš nepārprastu?

Kautrīgā

Vai var palikt stāvoklī, ja nenotiek TAS?

Man ir viena problēma. Pie manis atbrauca draugs. Mēs sākām mīlēties (skūpstīties), bet nedarījām TO. Tagad man ir jautājums. Vai var palikt stāvoklī (esmu nevainīga), ja mēs gultā skūpstījāmies un mīlējāmies, un ja puisim bikses bija kājās, un man arī bija bikses, bet augšpuse mums bija kaila? Es zinu, ka tas ir muļķīgs jautājums, bet man pēc tās reizes ir slikta dūša un nedaudz reibst galva. Tajā vakarā mēs arī ļoti daudz dzērām (taisījām kokteiļus). Varbūt tas ir no alkohola? Un vēl... pēc tam, pēc divām dienām man sākās mēnešreizes. Lūdzu, lūdzu, palīdzi man! Man visu laiku liekas, ka esmu stāvoklī. Naktīs nevaru pagulēt, stundās vispār nevaru padomāt, jo visu laiku liekas, ka esmu stāvoklī!

D.

Drīz vien iegūšu neglītākās meitenes titulu

Čau visiem, kuri neglīti, pumpaini, tizli un šķībacaini! Jums raksta tieši tāda pati meitene vārdā Kriksis. Drīz vien es iegūšu neglītākās meitenes tiutlu. Tāpēc, ka esmu tik neglīta, ka līdzinos velnam. Man ir pumpaina seja un līks deguns. Arī sporta stundās es nespēju dabūt četrinieku. Zēni mani apsaukā par kobru. Ja nipietni, tad tas vairs nav izturams. Man bieži nāk raudiens. Galvenokārt raudu, kad šķirstu žurnālus, kur pozē modeles. Viņas ir tik skaistas! Vai tiešām es esmu tik nesmuka? Kāpēc citi cilvēki var būt smuki, bet man no tā jācieš?

Es mīlu Donu

Es zinu, jums tas liksies smieklīgi, bet man tā ir problēma. Es mīlu Donu. Man patīk, kā viņš izskatās, kā dzied, kā runā. Es esmu skatījusies visa viņa intervijas. Man ir disks un viņa autogrāfs. Esmu rakstījusi vēstules, un vienreiz viņš man atbildēja. Man tagad vairs nav vajadzīgs neviens cits, kā tikai viņš. Pat mans bijušais puisis bija līdzīgs Donam... Nesen dzirdēju, ka viņi ar Lily vairs nav īsts pāris, un man radās cerības. Pati esmu rīdziniece, un satikt viņu nav problēmu. Zinu, kurš viņš dzīvo. Taču kā lai es sāku sarunu par savām jūtām?

Donna

Visi ienīst manas žurkas

Man nomira žurciņa, un mamma vairs nepiekrīt ņemt kādu dzīvnieku, jo tie esot pretīgi. Viņa arī manu žurku nevarēja ciest, jo uzskata, ka tā ir netīrība. Arī vecmamma manu žurku nemīlēja. Visi priecājās, ka viņa nomira. Man pat liekas, ka mamma ar vecmammu viņu noindēja. Es nolēmu, ka nākamo žurku atnesīšu slepus. Man jau viss ir sarunāts. Kā lai pārliecina mammu un omi, ka žurkas ir normālas un nepārnēsā mēri? Es vairs nevaru izturēt tās sarunas, un katru reizi, kad es žurku paņēmu rokās, viņas uzreiz bļāva, lai es nomazgājos.

Ratgirl

Ar mani tusē naudas dēļ

Visi ar mani draudzējas tikai tāpēc, ka man senči dod daudz naudas. Kamēr es maksāju par čipsiem, par diseni, par kartingiem - visi ar mani tusējas, bet, kolīdz ir kaut kāds tuss, kur nauda nav vajadzīga, uzzinu, ka mani nemaz neaicināja. Pagājušonedēļ, piemēram, mani klasesbiedri tusēja pie vienas meitenes - skatījās visu sestdienu filmas. Bet no manis to slēpa. Bez naudas nevienam neesmu vajadzīga. It kā jau neesmu nesmuka - man ir foršas drēbes, labs telefons... Kad visi taisās kaut kur tusēt, man prasa - tev nauda ir? Ja saku, ka nav, viņi izliekas, ka viss atcelts, bet tā nav. Vai naudīgos vienmēr izmanto? Kā to mainīt?

Richgirl, 14

Riebjas skūpstīties ar apdzērušos zēnu

Čau, visi burvīgie cilvēciņi!

Mani sauc trakā (labā nozīmē) meitene. Gribētu izteikt savas domas par šo un to. Man liekas stulbi, ka meitenes nedrīkst dzert un smēķēt (tās, kas nedzer un nepīpē, ir gudras), bet zēni drīkst. Man arī nepatīk skūpstīties ar apdzērušos un nosmēķējušos zēnu. Par narkotikām vispār nerunāsim. Un vēl es ciest nevaru tās krutās meitenītes, kurām kosmētika ir 5 cm biezumā. Jā, kosmētiku vajag lietot, bet ar mēru. Jo kā nekā jūs savam īstajam un vienīgajam patiksiet arī bez kosmētikas čupas.

Vēl stulbi ir tas, ka rubrikā raksti vēstuli daudz meitenes vecumā no 12 līdz 14 gadiem raksta: esmu seksīga blondīne ar skaistām acīm (vai arī brunete). Pirmām kārtām, meitenes, jūs neapjēdzat, ka 12 - 14 gados nevar būt seksīgs cilvēks. Šajā vecumā meitenes (un zēni) vēl tikai attīstās (ar izņēmumiem - akcelerātiem). Labi, to var teikt 18, 19 gadus un vecākas meitenes (vai sievietes), bet, atvainojos, kas tur seksīgs, ja vismazākā izmēra krūšturī sabāzta vate? Un ne jau visus zēnus interesē tas, cik lielas krūtis, skaistas lūpas, daudzi zēni meitenes vērtē arī pēc garīgajiem dotumiem (jūs, zēni, man piekritīsiet, vai ne? Vismaz daži.).

Pavisam Trakā meitene