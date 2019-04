Pasmejies: Anekdotes labākai omai

Pieredzējis arbūzu pārdevējs ar pāris klauvējieniem var noteikt, vai viņa dēls ir vai nav gatavs eksāmeniem.

***

– Nopirku divdesmit gadu vecu mašīnu un divu gadu laikā servisā esmu bijis tikai vienu reizi!

– Gāji apraudzīt?

***

– Maksāt nodokļus man ir kā heroīns!

– Vajag arvien vairāk un vairāk?

– Nē! Ne reizi neesmu mēģinājis!

***

– Ko nozīmē teiciens «sadedzināt aiz sevis visus tiltus»?

– Tas ir tad, kad, atverot divlitrīgo alus pudeli, tu tūlīt izmet korķīti!

***

– Kā iet tavam dzērājam? Atkal visu naudu pa restorāniem un kazino notriec?

– Nē! Es ar viņu aprunājos, un tagad viņš vairs uz kazino un restorāniem neiet, nedzer un pat nepīpē! Guļ klusiņām. Reanimācijā!

***

Vīrietis kavē svarīgu tikšanos. Vieta, kur novietot auto, nekādi nav atrodama, tāpēc viņš izmisis vēršas pie Dieva:

– Kungs! Palīdzi man atrast vietu, kur nolikt auto! Zvēru vairs nedzert, nepīpēt un katru svētdienu iet uz baznīcu.

Brīnumainā veidā tieši priekšā stāvvietu pamet auto, un vieta ir brīva.

– Kungs! Paldies, nevajag! Es jau pats atradu!

***

Tēvs ar dēlu dodas baudīt kultūru – baletu «Gulbju ezers». Baleta vidū dēlēns jautā:

– Tēt! Es nesaprotu, kāpēc viņi tur visu laiku uz pirkstgaliem staigā?

– Redzi, dēls, – gulbju tur daudz! Gan jau visu skatuvi pieķēzījuši!

***

Beidzot esmu atradis cilvēku, kurš zina, kā izvest valsti no purva. Diemžēl viņam nav laika sastādīt jaunu valdību. Taksometrs jāvada...

***

– Ko tu šoruden darīsi?

– Dzeršu!

– Tu pavasarī teici, ka vasarā dzersi!

– Nevajag jaukt dzīvespriecīgu vasaras iedzeršanu ar depresīvo rudens dzeršanu!

***

– Tev prātā tikai seriāli!

– Nav tiesa!

– Tāpēc es no tevis aizeju!

– Bet tu ar mani kopā esi jau piekto sezonu!

***

Pirms jūs pārmetat mīļotajam cilvēkam, ka viņš pārāk ilgi «sēž telefonā», pacentieties būt par to interesantāks.

***

Tētis krāso durvju stenderi. Blakus stāv sieva ar dēlēnu. Sieva:

– Redzi, dēliņ, kā tētis strādā? Skaties un mācies! Kad paaugsies, varēsi palīdzēt!

– Vai tad viņš līdz tam vēl nebūs pabeidzis?

***

– Ak, vai! Cik tu tagad sver?

– Neteikšu!

– Nu, pasaki kaut vai pirmos trīs ciparus?

***

Kāds vīrietis ļoti mīlēja savu sievu, bet nepirka viņai dārgas dāvanas. Par to viņa to nepārtraukti zāģēja. Cits vīrietis arī ļoti mīlēja savu sievu un iegādājās viņai vairākus ūdeļādas kažokus un jaunu mašīnu. Bet arī viņa to nepārtraukti zāģēja. Ja rezultāts neatšķiras, kāpēc tad maksāt vairāk?

***

Ja sajutīsies vientuļš – neskumsti. Padomā par to, ka tevī dzīvo vairāki desmiti tūkstošu baktēriju, kurām nav nekādu funkciju. Tu vienkārši viņām patīc!

***

Baltkrievu miljonāram jautā:

– Sakiet, kā jūs nopelnījāt savu pirmo miljonu?

– Kā? Izmainīju 70 dolārus!

***

– Tēt, vai tu skolā kāvies?

– Kāvos gan, dēls!

– Vai visus piekāvi?

– Jā gan!

– Varbūt varu tevi palūgt tomēr vairs nenākt uz mūsu skolu. Man tā kā neērti.