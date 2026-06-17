"Tautumeitu" jaunākā albuma “Līgojami” prezentācija
FOTO: "Tautumeitas" prezentē saulgriežu albumu "Līgojami" un aicina uz "Rītausmas koncertrituālu"
Ieskandinot vasaras saulgriežu nedēļu, grupa “Tautumeitas” izdevusi albumu “Līgojami” – muzikālu veltījumu gada maģiskākajam laikam, kurā tradicionālās līgo dziesmas iegūst mūsdienīgu un enerģisku skanējumu. Albuma iznākšanu grupa kopā ar draugiem un sadarbības partneriem atzīmēja kopienas saunā “Miers” Andrejostā, kur Daugavas krastā vasarīga lietus pavadībā izskanēja jaunā albuma dziesmas un tika baudīti pirts rituāli.
Jau piektdien, naktī no 19. uz 20. jūniju, grupa aicina klausītājus uz ikgadējo “Rītausmas koncertrituālu” Sveikuļu kalnā Tukuma pusē. Šogad “Rītausmas koncertrituāls” notiks jau trešo reizi, turpinot veidot jaunu saulgriežu svinēšanas tradīciju. Līdzās “Tautumeitām” uz skatuves kāps Saulkrastu Pērļu koris, Lietuvas eksperimentālās folkmūzikas māksliniece Petunija, kā arī folkloras un seno cīņu kopa “Vilkači”.
“Līgojami” ir pirmais “Tautumeitu” albums, kas pilnībā veltīts saulgriežu tematikai. Tajā apkopotas dziesmas, kas sakņojas latviešu Jāņu tradīcijās, dabas ritmos un saulgriežu rituālos. Albums veidots divās atšķirīgās noskaņās, daļa dziesmu skan ar bagātīgu instrumentālo pavadījumu, kurā dominē rituāli deju ritmi un pulsējoša enerģija, savukārt otra daļa atklāj “Tautumeitu” balsis to vistīrākajā formā daudzbalsīgās harmonijās, ļaujot pilnā spēkā izskanēt latviešu tradicionālās dziedāšanas spēkam.
Jau pēc divām dienām, naktī no 19. uz 20. jūniju, Sveikuļu kalnā Tukuma pusē notiks ilgi gaidītais “Rītausmas koncertrituāls”. Koncertrituālā līdzās mūzikai un saulgriežu tradīcijām tiks iezīmēta arī vīrišķās enerģijas tēma, ko caur spēka, aizsardzības un dzīvības motīviem palīdzēs atklāt “Vilkači”, savukārt scenogrāfiju papildinās Jāņu zīmes un simboli. Šobrīd laika prognozes sola siltus un saulainus laikapstākļus, kas vēl vairāk pastiprina sajūtu, ka Sveikuļu kalnā valdīs īsta saulgriežu svētku noskaņa. Grupa “Tautumeitas” aicina gatavoties gada īpašākajai naktij – pīt vainagus, pulcēt tuvākos un ļauties kopīgai svinēšanai, lai mūzikas, uguns un saullēkta pavadībā piedzīvotu vasaras saulgriežu maģiju. Plašāka informācija par pasākuma norisi pieejama grupas “Tautumeitas” sociālo tīklu profilos.