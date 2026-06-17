Bijusī ministre Tatjana Koķe un viņas vīrs Valērijs 50 laulības gados ne reizi nav gribējuši šķirties
Bijusī izglītības un zinātnes ministre, tagad Zinātņu akadēmijas Senāta priekšsēdētāja Tatjana Koķe ar vīru, kādreizējo Rīgas domes Pārdaugavas izpilddirekcijas vadītāju Valēriju Koķi, šā gada 31. janvārī Taizemē svinēja zelta kāzas.
Izrādās, šajos 50 kopābūšanas gados pāris dzīvojis tik saticīgi, ka ne reizi nav bijusi vēlme šķirties vai veidot citas attiecības.
Kad žurnāls "Kas Jauns" interesējas, kāds ir tik ilgas laulības noslēpums, Valērijs Koķis vīrišķīgi runā pirmais: “Vienam otrs ir jāatbalsta, jāsaprot un jābūt iecietīgam. Un nav jāņem vērā dažādi sīkumi ikdienas dzīvē.” Vīra teikto papildina Tatjana Koķe, uzsverot, ka abi viens otru ļoti atbalsta un dod lielu stimulu izaugsmei. “Mēs priecājamies viens par otra sasniegumiem, mums nav greizsirdības par otra sasniegumiem. Mēs tiešām nefokusējamies uz sīkumiem. Nevis viens otram pagriežam muguru, bet saprotam, ka jāieskatās arī acīs,” saticības formulu izklāsta bijusī ministre.
Koķis sarunā ar "Kas Jauns" atceras, ka aktīvās karjeras laikā abi bijuši tik noslogoti, ka bieži satikušies vien mājās vēlās nakts stundās: “Biju savulaik viesnīcas "Rīga" direktors, bija jāveic daudz organizatorisku darbu, tikai vēlu vakarā atgriezos mājās. Savukārt Tatjana, kad bija ministre, regulāri bija prom no mājām, bieži devās arī komandējumos.”
Tatjana, vadoties pēc savas laulības dzīves pieredzes, atzīst, ka ir laikus jāsaprot svarīgākais – nevajag vienam otru pārveidot. Viņa iesaka mācīties dzīvesbiedrā pieņemt gan labās, gan mazāk labās īpašības, jo neviens nav perfekts. “Protams, ka katram ir savs raksturs, bet mēs viens otru nepārveidojam. Mums joprojām vienam ar otru ir interesanti.”
Pāris neslēpj, ka šajos 50 kopdzīves gados viņiem ne reizi nav bijusi vēlme aizcirst durvis un katram iet uz savu pusi: “Mums tādas galējības nav bijušas. Protams, ne jau visu laiku esam dzīvojuši kā medusmēnesī. Esam izaudzinājuši meitu Inesi, par kuru mums ir prieks un gandarījums. Viņa ir zinātņu doktore, asociēta profesore, vairāku programmu vadītāja Latvijas Universitātē. Priecājamies arī par mazdēlu Rolandu, kam ir jau 26 gadi.”