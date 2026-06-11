Jau šomēnes Rīgā rībinās smagā metāla supergrupa "Cavalera Conspiracy"
Vairāk nekā trīsdesmit gadu pēc albuma "Chaos A.D." izdošanas brāļi Makss un Igors Kavaleras atgriežas pie viena no saviem intensīvākajiem un ietekmīgākajiem ierakstiem.
Albums, kas savulaik pāršalca metāla pasauli, joprojām saglabā savu spēku un aktualitāti. Ar tādām dziesmām kā "Refuse/Resist", "Territory", "Slave New World" un "Propaganda" viņi kopš deviņdesmitajiem gadiem kļuvuši par vieniem no nozīmīgākajiem metāla skatuves pārstāvjiem, un 27. jūnijā ar grupu "Cavalera Conspiracy" uzstāsies koncertzālē "Palladium Rīga".
Brāļu muzikālais ceļš aizsākās astoņdesmitajos gados Brazīlijā, kur viņi izveidoja grupu "Sepultura" – sākotnēji kā nelielu, bet ambiciozu projektu, kas pakāpeniski ieguva starptautisku atpazīstamību. Ar savu skanējumu, kurā apvienojās “thrash” un “death metal” ar Brazīlijas ritmiem un pankroka enerģiju, grupa paplašināja žanra robežas un vēlāk kļuva par vienu no ietekmīgākajām metāla apvienībām pasaulē. Nozīmīga vieta viņu radošajā mantojumā ir 1993. gada albums "Chaos A.D.", kas tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem sava laika metāla ierakstiem. Tajā apvienots agresīvs skanējums ar sociālu vēstījumu, kas spilgti atklājas tādās dziesmās kā "Refuse/Resist", "Territory", "Slave New World" un "Propaganda". Šie skaņdarbi kļuvuši par žanra klasiku un joprojām ir neatņemama koncertprogrammu sastāvdaļa.
Pēc vairāku gadu pārtraukuma brāļi atjaunoja sadarbību un 2007. gadā izveidoja "Cavalera Conspiracy", kas kļuva par loģisku turpinājumu viņu radošajam ceļam. Grupas darbībā apvienojas agrīnā pieredze ar mūsdienīgu skanējumu, saglabājot intensitāti un enerģiju, kas raksturīga viņu mūzikai. Gandrīz 20 gadu laikā grupa izdevusi četrus studijas albumus – “Inflikted” (2008), “Blunt Force Trauma” (2011), “Pandemonium” (2014) un “Psychosis” (2017), saglabājot augstu intensitāti un sev raksturīgo skanējumu.
Koncertos līdzās jaunākajam materiālam tiek atskaņoti arī agrīnie skaņdarbi no "Sepultura" repertuāra, aptverot dažādus viņu radošās darbības posmus. Rīgas koncerts būs īpašs notikums, jo tā būs pirmā reize kopš 1992. gada, kad brāļi šeit uzstāsies kopā, piedāvājot klausītājiem intensīvu un enerģētiski piesātinātu koncertpieredzi.