Izsludināta pieteikšanās XIII Daugavpils starptautiskajam folkloras festivālam
Līdz 2026. gada 1. augustam izsludināta pieteikšanās dalībai XIII Daugavpils starptautiskajā folkloras festivālā, kas norisināsies no 2026. gada 15. līdz 18. oktobrim Daugavpilī.
Šī gada festivāla tēma ir “Kuozys, kuozys byus”, pievēršot uzmanību tradicionālajām kāzu paražām un svinēšanas tradīcijām latviešu un citu tautu kultūrā. Festivāla laikā dalībnieki un apmeklētāji tiks aicināti iepazīt, izzināt un popularizēt daudzveidīgās kāzu tradīcijas, to simbolisko nozīmi un vietu mūsdienu kultūras mantojumā.
Dalībai festivālā aicinātas Latvijas novadu un ārvalstu folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, kā arī tradicionālo prasmju zinātāji un nesēji – kāzu saimnieces, muzikanti, šuvējas un citi meistari, kuri dažādos laikos bijuši iesaistīti kāzu svinību sagatavošanā un norisē, kopjot un saglabājot savas lokālās tradīcijas. Festivāla rīkotāji aicina ikvienu dalībnieku dalīties pieredzē un stāstos par savā kopienā saglabātajām kāzu tradīcijām, veicinot kultūras mantojuma pārmantošanu un savstarpēju kultūru dialogu.
XIII Daugavpils starptautisko folkloras festivālu rīko Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams” sadarbībā ar biedrību “Iniciatīvu un kompetenču atbalsta centrs”, nodrošinot “Singing Heritage Route” (“Dziedāšanas mantojuma ceļš”) kustības aktivitātes. Šī kustība apvieno Norvēģiju, Somiju, Igauniju, Latviju un Lietuvu, izceļot dziedāšanas tradīcijas kā dzīvu Eiropas nemateriālā kultūras mantojuma daļu. Festivālu atbalsta Daugavpils valstspilsētas pašvaldība. Nolikums un pieteikuma anketa atrodami šeit.