“Lielajā dzintarā” izskanējuši vērienīgi Imanta Kalniņa jubilejas koncerti
Pagājušās nedēļas nogalē Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” izskanēja divi vērienīgi komponista Imanta Kalniņa 85 gadu jubilejas koncerti “Imantam Kalniņam – 85. Virs galvas mūžīgs piena ceļš”. Īpašajos koncertos, kurus publika uzņēma ar stāvovācijām un sadziedāšanos, grupu “Turaidas Roze”, “Autobuss debesīs”, “Raxtu Raxti”, “Menuets”, dziedātājas Aleksandras Špicbergas, mūziķa Jāņa Strazdiņa, Liepājas simfoniskā orķestra (diriģents – Andris Veismanis) u.c. mākslinieku interpretācijā izskanēja Imanta Kalniņa skaistākās melodijas, piedāvājot emocionālu ceļojumu cauri komponista daiļradei: “Svētku diena”, “Saulgriežu cikls”, “Ar straumēm uz jūru”, Fināls no spēlfilmas “Pūt, vējiņi”, “Lilioma dziesma”, “Uvertīra Fa mažorā” u.c. skaņdari. Koncerts notika ar Liepājas pašvaldības atbalstu.
Šī pati programma 2027.gada 3.jūlijā izskanēs Dzintaru koncertzālē, savukārt jau 25. jūlijā Cēsu pils parka estrādē ar kupla mākslinieku pulka piedalīšanos tiks svinēta leģendāro Imantdienu 50 gadu jubileja un Cēsu 820. dzimšanas diena.