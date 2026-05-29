Kristians Kareļins nonāk neapskaužamā situācijā - aktieris iesprūst alus cisternā. VIDEO
Ceļojumu šovs "Četri uz koferiem" atgriežas Latvijā, dodoties iepazīt Vidzemes pērles. Īpašajā speciālizlaidumā "Četri uz koferiem. Gauja" ceļā dodas četras spilgtas personības - aktieris Kristians Kareļins, šovmenis Felipe Gabriels, televīzijas spēles "Limuzīns dāvanā" dalībniece Monta Klintsone un brazīliešu tradīciju un kulinārijas pazinēja Vanesa Rufino.
Dienas vadītājs Kristians Kareļins kā pirmo galamērķi izvēlas Piebalgas alus darītavu. Ekskursijas sākumpunkts ir alus vārīšanas telpa, ko mēdz dēvēt par visas ražotnes galveno dzinēju. Izzinot miestiņa izgatavošanas specifiku, ceļotāji atklāj daudz neparastu faktu par šo seno dzērienu. Tomēr process neiztiek bez starpgadījumiem, jo Kristians pamanās gūt pirmo punu. Piedzīvoto traumu viņš izmanto kā brīdinājumu citiem, mudinot sekotājus uzmanīties no zemajām konstrukcijām: "Velns parāvis! Es jau galvu atdauzīju. Sekojiet man un pieliecieties! Šeit alu rūķīši taisa – neliela auguma cilvēciņi, un viņi brūvē to alu, jo griesti to pieprasa!"
Tālāk maršruts ved pa labirintiem līdz atvērtā tipa raudzēšanas zonai, kurā dzēriens iegūst savu stiprumu. Gide, izmantojot kausu ar garu kātu, pasmeļ svaigu brūvējumu un piedāvā to nogaršot viesiem. Šāda specifiska servēšana izpelnās kompānijas zobgalību: "Tā kā no peļķes!" Kad ražošanas cikls noslēdzas un šķidrums nonāk pudelēs, iztukšotās cisternas tiek apkoptas manuāli. Tas nozīmē, ka kādam ir fiziski jāielien cisternā caur pavisam nelielu lūku. Kad gide uzskatāmi parāda, kā tas darāms, vēlmi iekļūt tajā izsaka arī Kristians, sakot: "Es gribu ielīst, bet es redzu, ka nebūs diemžēl, bet Felipe ir tievāks, vai ne?" Kristians nozīmē Felipi par pirmo brīvprātīgo, kuram veiksmīgi izdodas iecerētais, turklāt tiekot pie unikāliem fotoattēliem. Kamēr savu lokanību demonstrē Vanesa, Monta pat neplāno piedalīties šajā aktivitātē: "Es taču nelīdīšu alus mucā!"
Tomēr vēlāk viņa savu nostāju maina, solot sekot piemēram tikai tad, ja Kristians spēs izspraukties cauri šaurajai lūkai. Diemžēl aktierim izdodas tikt iekšā tikai līdz plecu līnijai, un viņš secina: "Es jau iesprūdu plecos, diemžēl!" Pat draugu pastieptās palīdzīgas rokas nespēj glābt situāciju, un Kristians savus mēģinājumus pārtrauc. Vēlāk, sniedzot interviju aizkadrā, viņš ar humoru izskaidro savu neveiksmi: "Es iesprūdu tāpēc, ka tās cisterna bija maza. Lielajās cisternās es neiesprūstu!"