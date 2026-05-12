Būū izdod jaunu singlu “Palīgā” un piesaka jaunu radošo ēru
Dziedātāja Būū izdod jaunu singlu “Palīgā”, iezīmējot jaunu radošo posmu savā daiļradē. Enerģiskais un disko iedvesmotais skaņdarbs ir vienlaikus gan emocionāli koķets “palīgā” sauciens, gan arī aicinājums pazust mūzikā.
“Es ļoti vēlējos uztaisīt disko iedvesmotu dziesmu un atgriezties pie rakstīšanas latviešu valodā. Un te nu tā ir, dziesma par “palīgā” saucieniem. Kaut kur dziļi zemtekstos tas ir klasiskais mākslinieka stāsts par iekšējām cīņām, bet vienlaikus arī pavisam vienkārša pazušana mūzikā un iztrakošanās dejā. Šo dziesmu veidot bija super jautri,” stāsta Būū.
Dziesmas “Palīgā” mūzikas un vārdu autore, kā arī producente ir Ilze Fārte, miksu un masteringu veidojis Armands Varslavāns, savukārt video visualiser radījis “Riga Rooftops”.
Ar jaunā singla iznākšanu māksliniece turpina attīstīt savu rokrakstu, arvien drosmīgāk apvienojot autentisku un patiesu stāstījumu ar spilgtu, brīvību nesošu popmūzikas skanējumu. “Kārtējo reizi esmu pieredzējusi personisko un profesionālo pārdzimšanu un jūtu, ka ir sākusies jauna Būū ēra,” piebilst māksliniece.
Šobrīd Būū intensīvi strādā pie jauna materiāla un ieskicē arī lielākus nākotnes plānus, tostarp albuma un solo koncerta ieceres. Vasarā mākslinieci būs iespējams satikt koncertos visā Latvijā.
Būū ir dziedātāja, producente, dziesmu un vārdu autore, kā arī satura radītāja, kura savā mūzikā apvieno dažādus žanrus, tostarp afro beats, repu, popu un R'n'B. Viņas tekstos dominē mīlestība pret dabu, emocionālā inteliģence, vienlīdzības ideju aktualizēšana un gan personīgo, gan kolektīvo traumu dziedināšana. Plašākai auditorijai Būū sevi spilgti pieteica ar singliem “Siekala”, “Sāku no sākuma” un “Kur ir mana cilts”, kā arī ar debijas albumu Albūūms (2021), kas saņēma vairākus Latvijas mūzikas industrijas apbalvojumus. Kopš tā laika viņa izdevusi divus studijas albumus, aktīvi koncertējusi visā Latvijā un sadarbojusies ar tādiem skatuves māksliniekiem kā Instrumenti, Aminata un Prāta Vētra.