Katrīne Dīķe parāda grūtnieces puncīti un paziņo priecīgus jaunumus.
Šodien 15:31
Dziedošā dvīne Katrīne Dīķe un hokejists Edgars Dīķis gaida otro bērniņu
Dziedātāja Katrīne Dīķe un viņas vīrs, hokejists Edgars Dīķis, dalījušies ar priecīgu ģimenes vēsti — pāris gaida savu otro bērniņu.
Par gaidāmo ģimenes pieaugumu Katrīne paziņojusi vietnē “Instagram”, publicējot sirsnīgus ģimenes foto, kuros redzams arī viņas augošais grūtnieces puncītis. Ģimenē jau aug meitiņa.
Plašāku atpazīstamību Katrīne savulaik ieguva kopā ar māsu Anastasiju Gudļevsku, abām startējot TV šovā “Dziedošās ģimenes” un vēlāk darbojoties duetā “Dvīnes”.