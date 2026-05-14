Atklātībā nonākušas bildes ar Allas Pugačovas vasarnīcu; to cenšas pārdot par samazinātu cenu. FOTO
Jau ilgu laiku Allas Pugačovas ģimene cenšas pārdot viņas vasarnīcu pie ezera "Istrinskoye Vodokhranilishche" Krievijā, kuru viņa reiz uzdāvināja vecākajam mazdēlam Nikitam Presņakovam.
Mājas cena jau samazināta gandrīz trīs reizes, tomēr to vēl joprojām neviens nepērk. Šajā īpašumā ir viss, kas nepieciešams greznai un komfortablai dzīvei.
Savulaik Alla Pugačova netaupīja līdzekļus, lai pienācīgi iekārtotu savu vasarnīcu. "Mājas īpašnieki ir gatavi to pārdot par 110 miljoniem rubļu (1 miljons 279 tūkstoši eiro), taču pircēju nav.
Šī greznā četru stāvu māja ar 760 kvadrātmetru platību, privātu krasta līniju un piestātni, kinoteātri, biljarda istabu un baseinu tiek piedāvāta par daudz zemāku cenu — jauna pārdošanas sludinājuma parādīšanās datums ir 7. maijs.
Citu dāsnu bonusu vidū: atsevišķa māja personālam 80 kvadrātmetru platībā, garāža ar stāvvietām un milzīgs zemes gabals, 55 sotki. Kotedža atrodas pie Istras ūdenskrātuves krasta, slēgtā apdzīvotā vietā ar apsardzi, bet tas joprojām neizsaka interesi no pircējiem," ziņo avots.
Presņakovs turpina dzīvot un strādāt Losandželosā, taču piedzīvo finansiālas grūtības, jo viņa roka grupas ienākumi ir pārāk pieticīgi, lai segtu dzīves izmaksas ASV, ziņo "Telegram" kanāls "Shot".
Alla Pugačova ir PSRS un Krievijas estrādes dziedātāja, visveiksmīgākā padomju izpildītāja ierakstu pārdošanas un popularitātes ziņā. 1991. gadā viņai piešķirts PSRS Tautas skatuves mākslinieces goda nosaukums, saņēmusi arī daudzus citus apbalvojumus.
Uzreiz pēc kara sākšanās Ukrainā, Alla Pugačova ar visu ģimeni pameta Krieviju un šobrīd ir apmetusies uz dzīvi Kiprā. Māksliniece mēdz viesoties arī Latvijā, Jūrmalā.