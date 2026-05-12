Dona koncertu “Tuvums” Daugavas stadionā atklās grupa “Kaut Kaili”
Dons izziņo viesmāksliniekus 15. augustā gaidāmajam koncertam “Tuvums” Daugavas stadionā - uz skatuves kāps un vakaru atklās viena no spilgtākajām pašmāju grupām “Kaut Kaili”.
“Esmu priecīgs un saviļņots, ka koncertu atklās grupa “Kaut Kaili”. Manuprāt, viņi ir viena no jaudīgākajām grupām, kas mums šobrīd ir, un viņu mūzika mani aizkustina līdz sirds dziļumiem. Zinu, ka viņu klātbūtne šo kopā būšanas vakaru padarīs vēl īpašāku,” stāsta Dons.
Jau 15. augustā Dons aicina uz grandiozu koncertu Daugavas stadionā. Koncertā “Tuvums” skanēs gan sen iemīļotas dziesmas, gan jaunākās kompozīcijas, radot īpašu atmosfēru visiem klātesošajiem. Kā ierasts, koncertā Donam uz skatuves pievienosies arī īpaši viesmākslinieki.
“Aktīvi gatavojamies koncertam, komanda ir kļuvusi lielāka, un gribas paņemt labāko no iepriekšējās pieredzes un pacelt to nākamajā līmenī. Tā satikšanās ar klausītājiem aci pret aci ir kaut kas maģisks, tā ir enerģija, kas iedod uzlādi ilgam laikam,” stāsta Dons.
Gatavojoties koncertam un jaunajam albumam, Dons šopavasar izdevis singlu “Debesjums”, kas tapis sadarbībā ar Chris Noah un britu producentu Kristoferu Harisu (Kristofer Harris). Dziesma ir daļa no Dona topošā studijas albuma, kuru mākslinieks plāno izdot divās daļās, turpinot muzikālo virzienu, ko pērn iezīmēja albuma tituldziesma “Tuvums” - viena no spēlētākajām dziesmām Latvijas radiostacijās un Latvijas Radio “Muzikālās bankas” vērtīgākās dziesmas titula ieguvēja.
