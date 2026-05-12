Restorāna "Kest" šefpavārs Māris Jansons.
Šodien 09:48
Šefpavāra Māra Jansona ģimenē gaidāms pieaugums
Māmiņdienā ar skaistiem jaunumiem klajā nāca šefpavārs Māris Jansons un viņa dzīvesbiedrene, mārketinga vadītāja Svetlana Dāboliņa. Pāris atklāja, ka ģimenē gaidāms pieaugums.
Sociālajā tīklā "Instagram" tika publicētas fotogrāfijas no fotosesijas. Pāris raksta: "Šogad vēl īpašāka Māmiņdiena: lēnāka un apzinātāka. Un šogad kā nekad mēs sajūtam, ka mīlestība nedalās, mīlestība reizinās."
Šī patiesi sirsnīgā paziņojuma komentāros pāris saņēmis daudz apsveikumus un sveicienus no sekotājiem, kuri kopā ar viņiem priecājas par gaidāmo ģimenes pieaugumu.