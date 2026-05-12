“Eirovīzija” sākas jau šovakar: notiks dziesmu konkursa pirmais pusfināls
Vīnē, Austrijā, šodien notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa pirmais pusfināls, kurā Latvijas pārstāve Atvara vēl nepiedalīsies, liecina informācija konkursa mājaslapā.
Pirmajā pusfinālā secīgi uzstāsies pārstāvji no Moldovas, Zviedrijas, Horvātijas, Grieķijas, Portugāles, Gruzijas, Somijas, Melnkalnes, Igaunijas, Izraēlas, Beļģijas, Lietuvas, Sanmarīno, Polijas un Serbijas.
Otrajā pusfinālā ceturtdien, 14. maijā, kā devītā uz dziesmu konkursa lielās skatuves kāps Latvijas pārstāve Atvara ar dziesmu "Ēnā".
Šajā dienā uzstāsies arī pārstāvji no Bulgārijas, Azerbaidžānas, Rumānijas, Luksemburgas, Čehijas, Armēnijas, Šveices, Kipras, Dānijas, Austrālijas, Ukrainas, Albānijas, Maltas un Norvēģijas.
Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls noritēs sestdien, 16. maijā.
Uzvarot Latvijas Televīzijas (LTV) dziesmu konkursā "Supernova", tiesības Latviju pārstāvēt Eirovīzijas dziesmu konkursā februārī ieguva dziedātāja Atvara ar dziesmu "Ēnā".
Eirovīzija 2025. gadā norisinājās Šveices pilsētā Bāzelē. Konkursā uzvarēja Austriju pārstāvošais mūziķis "JJ" ar dziesmu "Wasted Love", tādēļ 2026. gadā Eirovīzijas namamātes loma bija jāuzņemas Austrijai.