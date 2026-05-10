13 000 austeru vienā dienā: Berga bazārā gaidāms gardēžu festivāls
Berga bazārā sestdien, 16. maijā, no plkst. 12 līdz 21 notiks 17. Rīgas Austeru festivāls, informēja pasākuma rīkotāji.
Pasākuma laikā notiks Latvijas čempionāts austeru atvēršanā, kur 15 austeru vērēji atvērs ap 13 000 austeru.
Uzvarētājs iegūs iespēju pārstāvēt Latviju festivālā "Galway International Oyster&Seafood", kas reizi gadā notiek Īrijā.
2024. gadā Latvijas čempionāta uzvarētājs Renārs Purmalis, atverot 30 austeres divās minūtēs un piecās sekundēs, Golvejā, Īrijā, ieguva pirmo vietu.
Festivāla apmeklētāji varēs vērot čempionātu, kā arī piedalīties amatieru mačos. Tāpat par tradīciju kļuvušas austeru fanu spēka sacensības, kad pretendenti savā starpā sacenšas, kurš ilgāk noturēs austeru čaulu maisus. Vienlaikus notiks sacensības pāriem, kur viens ver, bet otrs ēd austeres. Paredzētas arī aktivitātes bērnu radošajā darbnīcā, tostarp austeru vāku apgleznošana, seju krāsošana un citas aktivitātes.
Viesi pasākumā varēs baudīt 12 dažādu austeru veidus no Francijas un Īrijas, kā arī būs pieejami grilla ēdieni.