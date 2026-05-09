Dārza balle Bakingemas pilī
Karaliskās dārza ballītes Lielbritānijā notiek jau kopš 19. gadsimta 60. gadiem un ir sena monarhijas tradīcija. Tajās tiek godināti cilvēki, ...
Princese Ketrīna sezonas pirmajai dārza ballītei izvēlas ikoniskas pērles. FOTO
Velsas princese Ketrīna 8. maijā Bakingemas pilī piedalījās šīs sezonas pirmajā dārza ballītē, kurai bija izraudzījusies sevišķi elegantu tērpu. Turklāt viņai ap kaklu mirdzēja ikoniskas pērles.
Velsas princese pasākumā piesaistīja uzmanību ne tikai ar savu eleganto “Self-Portrait” zīmola krēmkrāsas tērpu, bet arī ar īpašām rotaslietām, kas reiz piederēja karalienei Elizabetei II un princesei Diānai - viņas tērpu papildināja karalienes Elizabetes pērļu auskari un princeses Diānas trīskāršā pērļu aproce, ko radījis dizainers Naidžels Milns.
Rotaslietu izvēle tika uztverta kā cieņas apliecinājums gan karalienei Elizabetei II, gan princesei Diānai, kuru Keita nekad nav satikusi. Velsas princese vairākkārt publiskos pasākumos izvēlējusies aksesuārus ar vēsturisku un simbolisku nozīmi. Nesen viņa valkāja arī karalienes Elizabetes ikonisko pērļu kaklarotu svinībās, kas bija veltītas monarhes simtgadei.
Keita Midltone bieži tiek salīdzināta ar princesi Diānu ne tikai titula, bet arī stila dēļ. Viņa dažkārt izvēlas apģērbus un aksesuārus, kas atgādina Diānas ikonisko stilu. “Mēs esam redzējuši daudz piemēru, kas apliecina, ka šīs līdzības ir ļoti apzinātas,” norādījusi laikraksta "The Daily Telegraph" modes redaktore Betana Holta. Viņa piebilda, ka Keita “izmanto modi, lai ļoti pozitīvā veidā godinātu Diānu”.
Dārza ballītē piedalījās arī princis Viljams, princis Edvards un Edinburgas hercogiene Sofija. Pasākuma laikā princis Viljams un princese Keita tikās ar cilvēkiem, kas darbojas dažādās labdarības organizācijās, militārajās institūcijās, vai piedalās sociālajos projektos. Viesu vidū bija arī iniciatīvas “Homewards” pārstāvji, kuru mērķis ir palīdzēt cilvēkiem, kas palikuši bez mājām.
Karaliskās dārza ballītes Lielbritānijā notiek jau kopš 19. gadsimta 60. gadiem un ir sena monarhijas tradīcija. Tajās tiek godināti cilvēki, kuri ieguldījuši darbu sabiedrības labā – brīvprātīgie, labdarības organizāciju pārstāvji un neatliekamo dienestu darbinieki.