FOTO, VIDEO: sīvā cīņā izvēlēta kaiju saucienu atdarināšanas konkursa čempione
Rumbulā aizvadīts pirmais kaiju saucienu atdarināšanas konkurss, kurā 17 dalībnieku konkurencē triumfējusi Alise Anna Zirnīte.
Kaiju saucienu atdarināšanas konkurss pulcē gandrīz 20 dalībnieku.
Žūrija Zirnītei piešķīra 30 punkuts, kas bija labākais rezultāts konkursā. Tikmēr otro un trešo vietu izšķīra skatītāju ovācijas, jo abas dalībnieces ieguva vienādu punktu skaitu - 29. Rezultātā otro vietu ieguva Laura Purviņa, bet trešajā vietā palika Kristāna Švābe.
SIA "Getliņi eko" pārstāvis Edgars Butāns atklāja, ka lielākā daļa dalībnieku pārstāvēja Rīgu un Pierīgu. Jau ziņots, ka atkritumu poligona "Getliņi" pārvaldītājs Getliņi eko" šodien Rumbulā rīkoja tomātu un gurķu festivālu. Apmeklētāji varēja pārbaudīt prasmes dažādās sacensībās, konkursos un aktivitātēs.
Tāpat apmeklētājiem bija iespēja doties izzinošā ekskursijā pa poligona teritoriju, uzbraukt atkritumu kalnā, kā arī ielūkoties dārzeņu siltumnīcās. Šogad festivālā notika arī pirmais kaiju saucienu atdarināšanas konkurss.