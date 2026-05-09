Pēc ilgstošām grūtībām ieņemt bērnu sieviete Etiopijā laidusi pasaulē piecīšus. FOTO
Etiopijā kāda sieviete pēc 12 gadiem ilgiem centieniem kļūt par māti laidusi pasaulē piecīšus – četrus zēnus un vienu meiteni.
35 gadus vecā Bedrija Adema laida pasaulē bērnus ar ķeizargrieziena palīdzību "Hiwot Fana" specializētajā slimnīcā. Visi jaundzimušie piedzima veseli un svēra no 1,27 līdz 1,36 kilogramiem. Sākotnēji ārstiem šķita, ka sieviete gaida četrus bērnus, taču dzemdību laikā pasaulē nāca arī piektais mazulis.
Jaunā māmiņa neslēpa savu aizkustinājumu par ilgi gaidīto notikumu. “Es nevaru vārdos izteikt savu laimi,” viņa pauda medijam BBC. Adema atzina, ka gadiem ilgi lūgusies par bērniņu: “Es lūdzu tikai vienu bērnu, un man tika doti pieci.” Sieviete un viņas vīrs pauda, ka ir “ārkārtīgi priecīgi” un jūtas “svētīti, ka viņu ģimene papildināta ar pieciem bērniem uzreiz”. Bērniņiem doti sekojoši vārdi: Naifs, Ammars, Munzirs, Nazira un Ansars.
Slimnīcas galvenais ārsts doktors Mohameds Nurs Abdulahi uzsvēra, ka grūtniecība iestājusies dabiskā ceļā bez mākslīgās apaugļošanas jeb IVF. Jāpiemin, ka iespēja dabiski ieņemt piecus bērnus vienlaikus ir aptuveni viena no 55 miljoniem. Ārsts piebilda, ka gan māte, gan bērni joprojām atrodas mediķu aprūpē, taču bērniem esot “ļoti lielas izdzīvošanas iespējas”.