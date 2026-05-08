A’Drop svin 4 gadu jubileju un prezentē jauno dzērienkarti elegantā atmosfērā
Rīgas klusā centra kokteiļu bārs “A’Drop” 30. aprīļa vakarā draugu, sadarbības partneru un kokteiļu kultūras cienītāju lokā atzīmēja savu 4 gadu jubileju, vienlaikus prezentējot arī jauno dzērienkarti. Vakars aizritēja izsmalcinātā, stilīgā un muzikāli piesātinātā atmosfērā, kurā valdīja īsta lielpilsētas kokteiļu bāra noskaņa.
Par svinību muzikālo noformējumu rūpējās DJ Ella un DJ Bruno tandēmā ar saksofonistu Dagni Roziņu, kuri ar enerģisku un elegantas noskaņas pilnu performanci ballīti ieskandināja līdz pat rīta gaismai. Viesi baudīja ne vien īpaši radītus autorkokteiļus, bet arī nesteidzīgas sarunas, izmeklētu atmosfēru un A’Drop raksturīgo viesmīlību.
“A’Drop” četru gadu laikā kļuvis par vienu no spilgtākajām kokteiļu kultūras vietām Rīgas klusajā centrā. Art Deco stilā veidotais interjers apvieno eleganci un mūsdienīgu estētiku, savukārt bāra dzērienkarte piedāvā gan pasaulē atzītus klasiskos kokteiļus, gan oriģinālus autordarbus.
Visi kokteiļi ir A’Drop izveidotāja un galvenā bārmeņa Māra Locāna radīti, iedvesmojoties no Campari zīmola filozofijas, kā arī aktuālajām pasaules un Eiropas kokteiļu tendencēm. Katrs dzēriens veidots kā īpašs garšas stāsts, izceļot unikālu pasaules un Latvijas alkohola zīmolu raksturu. Īpašu vērtību piešķir fakts, ka kokteiļu sastāvdaļas tiek gatavotas uz vietas, nodrošinot izteiktu garšas dziļumu, kvalitāti un niansētu estētiku.