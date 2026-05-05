Gerds Lapoška Jaunajā Rīgas teātrī iestudējis Rūdolfa Blaumaņa "Indrānus"
2025./2026. gada teātra sezonas noslēgumā Jaunā Rīgas teātra Lielajā zālē top nozīmīgs darbs - ievērojamā latviešu rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa Latvijas Kultūras kanonā iekļautā luga "Indrāni".
Skaudrais paaudžu konflikts un laikmeta pārmaiņu izraisītās morāles dilemmas ir pārlaicīgi atpazīstamas tēmas latviešu kultūrā. Lugas pirmiestudējums tapa 1904. gadā. Rūdolfs Blaumanis lugas sākumā raksta: “Darbība notiek mūsdienās.” Viņa, iespējams, nejaušā tālredzība bijusi dziļa: īpaši šobrīd līdzība starp toreizējiem “mums” un tagadējiem “mums” kļūst arvien sāpīgāka. Senie strīdi pārtapuši tagadnes skaļajās balsīs un arī lielajā klusēšanā. Luga “Indrāni”, kas sarakstīta pirms vairāk nekā 120 gadiem, Jaunā Rīgas teātra (JRT) jauniestudējumā - no 20. maija.
Izrādi veido aktieris un jaunais režisors Gerds Lapoška ciešā radošā sadarbībā ar scenogrāfi Moniku Korpu. Šis ir režisora pirmais iestudējums JRT Lāčplēša ielā (2023. gadā Miera ielā režisors veidoja izrādi “Pelēka vasara, saulaina ziema”). Par “Indrāniem” Gerds Lapoška saka: “Blaumaņa varoņi ir mūsu spogulis, kurā atrodam gan labo, gan slikto, pretrunīgo, traumēto, redzošo, aklo, kurlo, dzirdošo un trauslo. Man šķita ļoti svarīgi meklēt, kā skan Latvijas “putni”, mātes raudas, bērna smiekli, koki, pamesta ligzda… Meklēt, kas ar mums ir noticis reiz, kas notiek šobrīd, kas mēs esam un ko mums darīt tālāk, un, bez šaubām, neiztikt bez pārdomām par vietu, kokiem, paaudzēm, ģimeni un Latviju šobrīd. Nu jau sakāpinātā veidolā mēs visi kļūstam par Indrānu varoņiem.”
Izrādes radošajā komandā līdzās režisoram Gerdam Lapoškam un scenogrāfei Monikai Korpai darbojas scenogrāfes asistente Justīne Jasjukeviča, kostīmu māksliniece Kristīne Pasternaka, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš un video mākslinieks Toms Zeļģis. Muzikālo noformējumu veido grupa “Alejas”. Lomās: Baiba Broka, Kaspars Znotiņš, Vilis Daudziņš, Sandra Kļaviņa, Agate Krista, Toms Harjo, Evelīna Priede, Ričards Murāns, Jana Čivžele un Elīza Dombrovska.
