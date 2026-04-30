Traģiski mirusi leģendārā seriāla "Columbo" zvaigznes Pītera Falka meita
60 gadu vecumā traģiski mirusi slavenā amerikāņu aktiera Pītera Falka meita Žaklīna.
27. aprīlī mirusī Žaklīna Falka atrasta savās mājās Losandželosā. Izdevums TMZ vēsta, ka viņas nāves cēlonis oficiāli norādīts kā pašnāvība pakaroties.
Pīters Falks pirmajā laulībā ar Elisu Majo adoptēja divas meitas — Žaklīnu un Ketrīnu. Kaut gan viņas tēvs baudīja pasaules slavu ar ilgo Holivudas aktiera karjeru, Žaklīna centās turēties prom no starmešu gaismām, kaut gan paretam piebiedrojās tēvam publiskos pasākumus.
Pīters Falks pasaules slavu ieguva ar leitnanta Kolumbo lomu televīzijas seriālā “Columbo”, kas tika demonstrēts no 1968. līdz 2003. gadam. Savu daudzu godalgu skaitā Falks ieguva piecas “Emmy” balvas un Zelta globusu, turklāt 1961. gadā kļuva par pirmo aktieri, kurš vienā gadā nopelnījis gan ASV Kinoakadēmijas “Oskara”, gan “Emmy” nomināciju, šo panākumu atkārtojot nākamajā gadā. Viņš nomira 2011. gadā 83 gadu vecumā, bet pēc nāves izpelnījās zvaigzni Holivudas Slavas alejā.
Ja radusies izmisīga situācija, nekautrējieties zvanīt uz krīzes tālruni
Uz krīzes tālruni var zvanīt ne tikai tie, kuri paši piedzīvo emocionālu krīzi, bet arī viņu tuvinieki – draugi, ģimenes locekļi, kolēģi. Speciālisti sniedz atbalstu un palīdz saprast, kā palīdzēt otram cilvēkam.
Valsts apmaksātais diennakts krīzes tālrunis 116123 darbojas visā Eiropas Savienībā (ES). Saskaņā ar ES nostādnēm, katram iedzīvotājam ir jābūt pieejamai psihoemocionālajai palīdzībai neatkarīgi no atrašanās vietas.
Jau kopš 1997. gada “Skalbes” ir uzticams emocionālā atbalsta punkts cilvēkiem visā Latvijā. 28 gadu laikā sniegta palīdzība tūkstošiem cilvēku un ir uzklausīti jau vairāk nekā 250 000 zvanu, un kopš 2021. gada darbojas arī valsts apmaksātais krīzes tālrunis 116123.