Noklausies - ar jaunu dziesmu fanus iepriecina Kaspars Markševics
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas svētkos un izcilās latviešu dzejnieces Vizmas Belševicas 95 gadu jubilejā klausītāju vērtējumam nodots jauns videoklips dziesmai "Ar dievgosniņu kukuragā" - Lailas Ilzes Purmalietes komponēts muzikāls vēstījums ar Vizmas Belševicas vārdiem Kaspara Markševica izpildījumā.
“Ar dievgosniņu kukuragā” tapusi kā daļa no koncertuzveduma “Es aiziet nevaru”, kas veltīts Vizmas Belševicas 95 gadu jubilejai. Koncertuzvedumā caur dzeju, mūziku un stāstu atklājas dzejnieces dzīves nozīmīgākie notikumi, laikmeta izjūta un viņas personības spēks. Komponiste Laila Ilze Purmaliete šo īpašo dziesmu uzticējusi Latvijas Radio 2 ētera personībai un dziedātājam Kasparam Markševicam, kura balss interpretācijā Vizmas Belševicas vārdi iegūst jaunu, emocionāli piesātinātu skanējumu. Dziesmā līdzās Kasparam Markševicam piedalās arī komponiste pati.
Dziesmas aranžiju veidojis mūziķis Ingars Viļums, radot smalku, daudzslāņainu muzikālo ietērpu, kurā savijas latviska jūtība, laikmeta elpa un mūsdienīgs skanējums. Savukārt videoklipu veidojusi "Dween Video", vizuāli izceļot dziesmas poētisko noskaņu, Latvijas dabas klātbūtni, atmiņu motīvus un cieņpilnu saikni ar Vizmas Belševicas literāro mantojumu. Šis videodarbs ir vairāk nekā jauna dziesma — tas ir simbolisks tilts starp paaudzēm, starp Vizmas Belševicas vārda spēku, latviskās identitātes saknēm un šodienas klausītāju. “Ar dievgosniņu kukuragā” atklāj bērnības trauslumu, sievišķo spēku, tautas atmiņu un Latvijas sajūtu, kas caur dzeju un mūziku turpina dzīvot no paaudzes paaudzē.