Grupa “The Sound Poets” laiž klajā jaunu albumu “Katram kuģim savs ceļš”
Latviešu melanholiskā poproka grupa “The Sound Poets” šajā pavasarī iepriecina savus klausītājus ar jaunu albumu “Katram kuģim savs ceļš” un aicina uz lielkoncertu Mežaparka Zaļajā teātrī 29. augustā.
Grupas piektajā studijas albumā “Katram kuģim savs ceļš” iekļauti 10 skaņdarbi latviešu valodā. Albums tapis kopā ar igauņu mūziķi un producentu Erki Pārnoju, kurš Latvijas mūzikas mīļotājiem labāk pazīstams kā grupas “Ewert and the Two Dragons” dalībnieks. Albuma ieraksts tapis galvenokārt ierakstu studijā Tallinā kopā ar skaņu inženieri Pēteru Salmelu.
Albuma vēstnesis ir enerģiski vasarīgā dziesma “Bāka”, atgādinot klausītājiem, ka cauri tumsai vienmēr atradīsies gaismas stars, kurš rādīs ceļu, kurp doties.
“Piektais albums šķiet tiešām nozīmīgs sasniegums jebkurai grupai, tādēļ šoreiz esam īpaši gandarīti un priecīgi par šo svētku mirkli. Man personīgi šis ir saturiski ļoti būtisks albums, un albuma tapšanas process mūs visus pārsteidza ar to, cik emocionāls un sajūtām piesātināts tas izrādījās. Studijā mums bija tā laime kopīgi piedzīvot tiešām maģiskus mirkļus, un mēs ceram, ka kaut daļiņa šīs maģijas sasniegs arī klausītājus. Mēs jūtamies īpaši pateicīgi un priviliģēti par to, ka varam kopā radīt mūziku jau piecu albumu garumā, kā arī jo īpaši par to, ka mums ir klausītāji, kuri dāvā mums savu laiku, mūsu mūziku klausoties un nākot uz koncertiem.”
Jaunā albuma nākšanu pasaulē grupa vēlas nosvinēt ar saviem klausītājiem savā pirmajā brīvdabas lielkoncertā Rīgā – Mežaparka Zaļajā teātrī, 2026. gada 29. augustā.