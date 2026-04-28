Izraēlas dalība izraisa boikotu: trīs valstis nepārraidīs “Eirovīzijas" dziesmu konkursu
Vismaz trīs Eiropas valstis paziņojušas, ka nepārraidīs 70. “Eirovīzijas” dziesmu konkursu pēc tam, kad solīja tajā nepiedalīties Izraēlas dalības dēļ.
Tādas valstis kā Islande, Īrija, Spānija un Nīderlande pēdējos mēnešos bija draudējušas nepiedalīties 2026. gada konkursā, ja tajā piedalīsies Izraēla. Arī Beļģija, Somija, Zviedrija un citas valstis pieļāva iespēju boikotēt pasākumu saistībā ar situāciju Gazas joslā.
Īrija, Slovēnija un Spānija paziņojušas, ka nepārraidīs 70. “Eirovīzijas” dziesmu konkursu. Īrijas sabiedriskās raidorganizācijas ģenerāldirektors Kevins Bakhērsts iepriekš sacīja, ka “RTÉ uzskata — Īrijas dalība būtu neattaisnojama, ņemot vērā nepārtraukto un šausminošo cilvēku dzīvību zaudēšanu Gazā”.
Savukārt Slovēnijas sabiedriskā raidorganizācija "RTV Slovenia" norādīja, ka pasaulē lielākā tiešraides mūzikas notikuma pārraidīšanas vietā tā demonstrēs raidījumu ciklu “Palestīnas balsis”, kurā iekļautas palestīniešu spēlfilmas un dokumentālās filmas.
Islande un Nīderlande arī atteikušās šogad piedalīties “Eirovīzijā”, taču ikgadējo konkursu pārraidīs.
"Eirovīzijas" dziesmu konkursā piedalīsies 35 valstis, un tas paredzēts Vīnē, Austrijā, no 12. līdz 16. maijam. Pusfināli notiks 12. un 14. maijā, bet fināls tiks pārraidīts 16. maijā.
"Eirovīzijas" konkursā šogad Latviju pārstāvēs Atvara ar dziesmu "Ēnā", kas uzvarēja Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) rīkotajā konkursā "Supernova 2026". Latvija "Eirovīzijas" dziesmu konkursā Vīnē uzstāsies otrajā pusfinālā 14. maijā un, ja paveiksies, tad arī finālā 16. maijā.
Atvara izcīna ceļazīmi uz Eirovīziju; 14.02.2026.
Eirovīzijas starptautiskajā dziesmu konkursā Austrijas galvaspilsētā Vīnē šogad Latviju pārstāvēs Atvara ar dziesmu "Ēnā", kas sestdienas vakarā uzvarēja Latvijas Sabiedriskā ...