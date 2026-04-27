“Tāda vārda nav!” Lauris Reiniks aizrāda “Koru karu” korim par dziesmas “Es skrienu” izpildījumu
Šova “Koru kari” jaunākajā raidījumā netrūka ne jaudīgu priekšnesumu, ne pārsteigumu, ne arī asāku komentāru ārpus skatuves. Lai gan Jāņa Aišpura vadītais Ikšķiles saules koris par Laura Reinika hita “Aš bėgu” izpildījumu lietuviešu valodā saņēma maksimālu žūrijas vērtējumu, pats dziesmas autors par priekšnesumu nebija sajūsmā.
Svētdien, 26. aprīlī, šova “Koru kari” dalībnieki dziedāja divas dziesmas – pirmā bija no Latvijas slavenāko komponistu kataloga, bet vakara otrajā daļā kori dziedāja jau iepriekšējās tiešraidēs izskanējušas dziesmas.
Jānis Aišpurs un Ikšķiles saules koris aicināja kustēties, izpildot Laura Reinika grāvēju “Aš bėgu” lietuviešu valodā. Žūrijas loceklis Jānis Ozols sacīja: “Šis numurs ir tāds, nu… viens no jūsu haotiskākajiem – jūs vienkārši ballējaties. Bet arī tas ir O.K. Un šis bija daudz jaudīgāk nekā pirmajā reizē.”
Lai arī Ikšķiles koris par savu uzstāšanos izpelnījās trīs desmitniekus no žūrijas, pats dziesmas autors Lauris Reiniks par dzirdēto nebija sajūsmā.
Vietnē “Threads” viņš norādīja, ka, izpildot dziesmu lietuviešu valodā, īpaši svarīgi ir pievērst uzmanību izrunai. Reiniks uzsvēra, ka “Aš bėgu” nav izrunājams kā latviešu “bēgu” ar plato “e”, jo šāds vārds lietuviešu valodā nemaz neeksistē. Dziedātājs atzina, ka cerējis – koris šo kļūdu būs izlabojis.
Kā jau vēstīts, 26. aprīlī dalību šovā noslēdza Chris Noah un Olaines melnbaltais koris. Savukārt jau nākamnedēļ “Koru karos” gaidāms īpaši saspringts un emocionāls pusfināls, kurā kori cīnīsies par vietu lielajā finālā.
Noskaidroti "Koru karu" trīs pusfinālisti. 26.04.2026.
26. aprīlī šova “Koru kari” dalībnieki dziedāja divas dziesmas – pirmā bija no Latvijas slavenāko komponistu kataloga, bet vakara otrajā ...