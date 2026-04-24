“Izskatās gluži kā Viljams!” Fani sajūsmā par prinča Luisa dzimšanas dienas portretu
Karaliskās ģimenes fani bija sajūsmā, kad Velsas princis un princese dalījās ar mīļu fotogrāfiju, kurā redzams viņu jaunākais dēls princis Luiss, kuram ceturtdien apritēja astoņi gadi, taču tas nebija vienīgais pārsteigums.
Līdzās skaistajam jaunākā Velsu ģimenes locekļa portretam viņa īpašā diena tika atzīmēta arī ar īpašu ģimenes video, kurā redzami līdz šim nepublicēti ģimenes mirkļi starp topošo karali un karalieni un viņu mīļajiem bērniem — 12 gadus veco princi Džordžu, desmitgadīgo princesi Šarloti un Luisu.
Pie video bija rakstīts: “Paldies par visiem dzimšanas dienas sveicieniem princim Luisam. Astoņi ir lieliski!” Vienā īpašā video mirklī pats gaviļnieks redzams smaidām, skrienot pa smiltīm.
Video publicēts pēc tam, kad Viljama un Keitas oficiālajos sociālo tīklu kontos karaliskā ģimene dalījās ar Luisa oficiālo dzimšanas dienas portretu.
Happy birthday, Louis! 8 today! 🎈 pic.twitter.com/HrJeghz8Pw— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 23, 2026
Parakstā bija rakstīts: “Daudz laimes dzimšanas dienā, Luiss! Šodien 8!” Īpašo attēlu uzņēmis ģimenes ilggadējais fotogrāfs Mets Porteouss, un tajā princis Luiss izskatās priecīgāks nekā jebkad — viņš smaida uz krāšņā Kornvolas piekrastes fona, kur ģimene šī mēneša sākumā baudīja mierīgu atpūtu.
Kamēr daži fani nespēja noticēt, cik ātri paskrējis laiks, citi viņu salīdzināja ar tēvu princi Viljamu, kurš bērnībā fotografēts līdzīgā fonā. “Ak Dievs, princis Luiss šajā bildē izskatās kā viņa tētis, princis Viljams,” rakstīja kāds lietotājs, pievienojot sarkanas sirds emocijzīmi.
Otrs piebilda: “Daudz laimes 8. dzimšanas dienā, princis Luis! Kāds gaišs, pārliecināts jauns puisis tu esi kļuvis — tavs smaids izgaismo visu dienu! Novēlu tev nebeidzamus smieklus, jautrus piedzīvojumus un prieka pilnu gadu.”