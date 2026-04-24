FOTO: Holivudas slavenības pārsteidz ar grezniem un drosmīgiem tērpiem “Time 100” galā
Holivudas zvaigznes ceturtdienas vakarā ieradās pilnā glamūrā uz 2026. gada “Time 100” galā pasākumu — savus labākos svinīgos tērpus demonstrēja gan Heilija Bībere, gan Keita Hadsone un Dakota Džonsone.
Holivudas lielākie vārdi uz sarkanā paklāja Ņujorkā apliecināja savu stila izjūtu ar dažādām mirdzošām metāliska toņa kleitām, dramatiskām apmetņu detaļām un skulpturāliem tērpiem.
Modele un skaistumkopšanas zīmola “Rhode” dibinātāja Heilija Bībere bija īsta balles karaliene garā, mirdzošā sudraba kleitā ar smalkām spageti lencītēm, ziedu detaļām un viļņotu kakla izgriezumu, savukārt aktrise Dakota Džonsone izskatījās ēteriski gaišas krāsas kleitā ar plisētu augšdaļu un dramatisku apmetni, kas krita no viņas pleciem un bija sastiprināts ar lielu tauriņa formas brošu.
Zvaigznes bija ieradušās kuplā skaitā, jo pasaules ietekmīgākās personības pulcējas ikgadējā “Time100” galā pasākumā, kurā tiek godināts šā gada “TIME100” līderu, inovatoru un ikonu saraksts.
Šā gada “TIME100” sarakstā iekļauti gan izklaides industrijas pārstāvji — Dakota Džonsone, Keita Hadsone, Zoja Saldanja, Ītans Hoks, Bens Stillers, Keke Palmere, Sterlings K. Brauns, Alans Kamings, Noa Vails un Nikija Gleizere —, gan mūziķi Lūks Kombss, Koko Džonsa, Dženija, Hilarija Dafa, Rauv Alehandro un Noa Kāhans. Sarakstā atrodami arī sportisti Skotijs Šeflers, Hloja Kima, Lando Noriss, Noa Lailss, Hilarija Naita un Alisa Liu, kā arī modes, mākslas, literatūras un kulinārijas pasaules vārdi, tostarp Ralfs Lorēns, Viktorija Bekhema, Matjē Blazī, Anoka Jai un Nensija Silvertona.