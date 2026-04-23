Leģendārais “Miami Vice” atgriežas: zināms, kuri aktieri spēlēs jaunajā filmā
Pēc vairākiem mēnešiem ilgušām baumām kļuvis oficiāli zināms, ka leģendārais seriāls “Miami Vice” atgriežas Holivudā — šoreiz ar jaunu filmu, kas skatītājus aizvedīs atpakaļ uz 80. gadu Maiami.
“Miami Vice” atgriežas tur, kur tai vieta — 80. gados. Pēc vairākiem mēnešiem ilgušām baumām oficiāli apstiprināts, ka režisora Džozefa Kosinska, kurš pazīstams ar filmu “Top Gun: Maveriks”, jaunajā leģendārā kriminālseriāla ekranizācijā ar nosaukumu “Miami Vice 85” spēlēs Maikls B. Džordans un Ostins Batlers.
Iedvesmojoties no 1984. gada pilotepizodes un seriāla pirmās sezonas, jaunā filma pētīs 80. gadu vidus Maiami spožumu un korupciju. Džordans atveidos Rikardo “Riko” Tabsu, bet Batlers — Džeimsu “Soniju” Kroketu. Tā kā pie stūres ir režisors, kurš veidojis arī “Top Gun: Maveriks” un “F1”, nav pārsteigums, ka filma tiks uzņemta IMAX formātā.
“Miami Vice” būs pirmais jaunais projekts, ko Maikls B. Džordans apstiprinājis pēc “Grēcinieki” panākumiem. Tikmēr gan Batlers, gan Džordans līdz tam vēl būs redzami citās krimināldrāmās — Džordans režisē un spēlē jaunajā “The Thomas Crown Affair” versijā, bet Batlers piedalās topošajā A24 filmā “Enemies”, kur viņa partneris būs Džeremijs Alens Vaits.
Oriģinālais “Miami Vice” seriāls pirmizrādi piedzīvoja 1984. gadā telekanālā NBC. Tajā Dons Džonsons atveidoja Kroketu, bet Filips Maikls Tomass — Tabsu. Seriāls tika demonstrēts piecas sezonas un ieguva četras “Emmy” balvas.
Savukārt 2006. gadā seriālu kino formātā ekranizēja Maikls Manns, galvenajās lomās izvēloties Kolinu Farelu un Džeimiju Foksu. Lai gan sākotnēji filma kinoteātros neguva cerētos panākumus, vēlāk tā ieguva ievērojamu kulta statusu.
Jaunā “Miami Vice ’85” filma kinoteātros nonāks 2027. gada 6. augustā.