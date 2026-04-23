Hetere Loklēra izglāba “Melrose Place” no slēgšanas, atklāj seriāla zvaigznes
Hetere Loklēra un seriāla “Melrose Place” aktieru sastāvs nesenā atkalapvienošanās reizē atklāti pastāstīja, kā blondā skaistule palīdzēja šo seriālu pārvērst no grūtībās nonākušas ziepju operas par vienu no skatītākajiem seriāliem ASV.
“Melrose Place” savulaik kļuva par īstu 90. gadu televīzijas fenomenu — pilnu ar skandāliem, kaislībām un neaizmirstamiem varoņiem. Seriāls, kuru radīja Darens Stars, bet producēja televīzijas grands Ārons Spelings, tika rādīts no 1992. līdz 1999. gadam. Tam kopumā iznāca 7 sezonas un 226 sērijas.
Seriāls sākumā nebija milzīgs fenomens, taču drīz vien kļuva par vienu no 90. gadu visvairāk apspriestajām televīzijas drāmām. Pēc sākotnējām grūtībām seriāls sāka atgūties, kad sižeti kļuva trakāki un sastāvam pievienojās spilgtāki tēli, īpaši Hetere Loklēra Amandas Vudvardas lomā.
Jautāta, kad viņi sapratuši, ka seriāls kļuvis patiešām liels, Dāfne Zuniga, kura atveidoja Džo Reinoldsu, sacīja: “Mēs to īsti neapzinājāmies, jo strādājām 14 stundas dienā.”
“Man šķita, ka tas ir lieliski, kad nonācām uz “Rolling Stone” vāka,” piebilda Hetere. “Hetere ir pārāk pieticīga, lai to teiktu, bet mums tiešām draudēja slēgšana, līdz viņa pievienojās seriālam. Tieši tad mēs kļuvām par hitu,” piebilda Kortnija Torna-Smita, kura atveidoja Elisoni Pārkeri.
“Es seriālu neglābu, es vienkārši gribēju darbu,” atzina Hetere.
Kortnija savukārt paskaidroja: “Varēja redzēt, ka scenāristi to saprata. Viņi domāja: “O, mums te kaut kas ir.” Tas bija pagrieziena punkts, kas visiem kļuva interesantāks, arī mums pašiem — viss kļuva aizraujošāks.”
Hetere arī pastāstīja, kāpēc seriāls un viņas tēls skatītājiem izrādījās tik pievilcīgi. “Man šķiet, cilvēkiem patīk skatīties kašķus. Katrā no varoņiem ir kaut kas no ikviena. Tāpēc varbūt viņiem patīk ieraudzīt mazliet no sevis un arī to, ko vajadzētu vai nevajadzētu darīt.”
“Amanda tika apbrīnota. Cilvēki domāja: “Es gribu būt kā viņa. Es gribu visus pavedināt — es domāju, fiziski pavedināt — un vienkārši visus apspēlēt,”” viņa piebilda. Seriāla pirmajās sezonās “Melrose Place” piesaistīja 14 miljonus skatītāju un tika demonstrēts līdz 1999. gadam, nostiprinot savu vietu popkultūrā.
Seriāla radītājs Darens Stars iepriekš apstiprināja, ka “Melrose Place” uzrāviens sākās tieši pēc Hetere Loklēras pievienošanās pastāvīgajā sastāvā. “Reitingi bija tiešām slikti. Tikai tad, kad pievienojās Hetere Loklēra, kaut kas atslēdzās, iespējams, tāpēc, ka viņa līdzi atnesa to “Dinastijas” prestižu,” viņš skaidroja. “Viņa burtiski nespēja pateikt “sveiki” bez kāda slēpta nodoma.”
Lai gan “Melrose Place” aktieri nevarēja apstiprināt, vai baumotais seriāla pārstarts patiešām tiek veidots, Hetere dalījās savās domās par to, kur viņa vēlētos redzēt Amandu.
“Amanda devās uz Holivudu, kļuva par aktrisi un izveidoja seriālu, kas balstīts uz viņas dzīvi, un tas kļuva par hitu,” viņa minēja. “Pīters [Bērnss, kuru atveidoja Džeks Vāgners] un Amanda kaut kur atrodas golfa laukumā. Es nezinu… Ar viņu vienmēr bija ļoti jautri strādāt. Viņiem bija laba ķīmija.”