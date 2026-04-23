65 gadus vecais Edijs Mērfijs paziņo par ģimenes pieaugumu
Populārais aktieris Edijs Mērfijs ar lielu prieku paziņojis par pieaugumu ģimenē. Komēdiju leģenda atklāja, ka viņa dzīvē ienākusi divas jaunas svētības, kas sniegs daudz brīnišķīgu emociju un laimi.
Edijam Mērfijam šis ir īpaši bagāts gads, ja runa ir par pieaugumu ģimenē. Komēdiju leģenda atklāj, ka ir sagaidījis ne tikai vienu, bet divus mazbērnus – zēnu un meiteni. Turklāt tas noticis tikai ar divu nedēļu lielu laika intervālu. Viņš nespētu būt vēl laimīgāks.
Sestdien, 18. aprīlī, notika Amerikas Kino institūta sasniegumu balvu ceremonija. 65 gadus vecais Mērfijs sarunā ar “Entertainment Tonight” reportieri ar īpašu sirsnību pastāstīja par saviem nozīmīgajiem jaunumiem. "Pirms diviem mēnešiem piedzima mans pirmais mazdēls," viņš sacīja, atsaucoties uz puisēnu, kura vecāki ir aktiera meita Bria (36) un viņas vīrs Maikls Ksavjērs. Pāris apprecējās 2022. gada jūlijā.
Bria ļāva noprast, ka ir mātes cerībās, kad aizvadītā gada novembrī apmeklēja tēva dokumentālās filmas "Being Eddie" pirmizrādi.
Sarunā Mērfijs arī apstiprināja, ka pirms divām nedēļām piedzimusi viņa trešā mazmeita, ko sagaidījis pasaulē viņa dēls Ēriks ar sievu Jasmīnu Lorensu, kura ir komiķa Martina Lorensa meita. Pāris apprecējās pagājušā gada maijā un šā gada februārī paziņoja, ka gaida bērniņu. Mērfijs atklāja mazmeitas vārdu – Ērija Skaja. "Tā viss notiek," smaidot teica vectēvs Mērfijs. "Es jūtos, it kā pār mani lītu svētības.”
Kad aktierim jautāja, vai viņš ir sniedzis audzināšanas padomus jaunajiem vecākiem, Mērfijs atbildēja tieši. “Pamācības nevajag dod. Bērni nesekos tavam padomam. Bērni sekos piemēram, ko rādi. Viņi tevi vēro. Tam, ko tu saki, viņi pat nepievērš uzmanību. Viņi skatās un redz, ko tu dari. Tāpēc es nedodu daudz padomu."
Mērfijs ir tēvs desmit bērniem, kas dzimuši vairākās attiecībās. Aktierim ir dēli Ēriks (36), Kristians (35), Mailzs (33) un Makss (7), un meitas Bria (36), Šeina (31), Zola (26), Bella (24), Endžela (19) un Izija (9).