Pēc hospitalizācijas aktrise Kristīna Eplgeita sūta emocionālu vēstījumu faniem
Aktrise Kristīna Eplgeita, seriāla “Precējies. Ir bērni” zvaigzne, pirmo reizi izteikusies kopš ziņām par neseno hospitalizāciju.
“Paldies par mīlestības un laba vēlējumu vilni. Veselības problēmas man ir pastāvīga realitāte, taču es esmu stipra meitene, un ar katru dienu kļūstu arvien stiprāka un jūtos labāk,” "Instagram" vietnē rakstīja 54 gadus vecā Eplgeita.
Aktrise savu ierakstu noslēdza ar vārdiem: “Es veltu brīdi, lai pievērstos savai veselībai, bet drīz atgriezīšos ar vēl ko sakāmu.”
Tiek ziņots, ka Eplgeita pagājušajā nedēļā tika hospitalizēta, taču sīkāku informāciju viņa nav atklājusi. "Emmy" balvas laureāte, kura 2021. gadā paziņoja, ka viņai diagnosticēta multiplā skleroze, nesen izdeva savus memuārus “You With the Sad Eyes”.
Eplgeita stāstīja, ka pirmos simptomus — piemēram, kāju piepešu saliekšanos un nejutīgumu — viņa sāka izjust pat septiņus gadus pirms oficiālās multiplās sklerozes diagnozes. Papildus memuāriem viņa atklāti runā par saviem simptomiem arī podkāstā “MeSsy”, ko vada kopā ar draudzeni, seriāla “Soprano ģimene” aktrisi Džeimiju-Linu Sigleri, kura atklāja, ka viņai multiplā skleroze tika diagnosticēta 2016. gadā.
Februārī Eplgeita paziņoja par “Next in MS” — tiešsaistes kopienas — izveidi, kur cilvēki, kurus skārusi multiplā skleroze, var dalīties ar savu pieredzi. Super Bowl reklāmā, kas reklamēja jauno vietni, Eplgeita atklāti sacīja: “Nulle zvaigžņu. Neieteiktu. Tas ir briesmīgi! Tas tiešām ir briesmīgi.”
Seriāla “Precējies. Ir bērni” zvaigznei multipla skleroze tika diagnosticēta 2021. gadā. Multiplā skleroze ir hroniska autoimūna slimība, kurā imūnsistēma kļūdaini uzbrūk nervu sistēmai, bieži izraisot sāpes, nogurumu, kustību traucējumus un neparedzamus saasinājumus. Izārstēt to nav iespējams.
