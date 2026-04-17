Ar multiplo sklerozi sirgstošā Kristīna Eplgeita nonākusi slimnīcā
Aktrise Kristīna Eplgeita, kā ziņots, nonākusi slimnīcā laikā, kad turpina cīņu ar multiplo sklerozi.
Avoti atklājuši, ka 54 gadus vecā aktrise slimnīcā ievietota pagājušā mēneša beigās, taču iemesls pagaidām netiek atklāts.
Eplgeitas pārstāvis atteicās sīkāk komentēt aktrises veselības stāvokli, norādot: “Es nekomentēšu, vai viņa atrodas slimnīcā un kāda tieši ir viņas ārstēšana. Viņai jau ilgu laiku ir bijušas sarežģītas veselības problēmas, par kurām viņa ir atklāti runājusi gan savā memuāru grāmatā, gan podkāstā.”
Seriāla “Precējies. Ir bērni” zvaigznei multipla skleroze tika diagnosticēta 2021. gadā, un kopš tā laika viņa atklāti stāstījusi, cik krasi šī slimība ir pārveidojusi viņas dzīvi.
Kristīna kopš diagnozes atklāšanas ir izmantojusi savu platformu, lai atklāti runātu par fiziskajām un emocionālajām sekām — tostarp par bailēm no tā, ko nesīs nākotne. Aktrisei arī paredzēts izdot memuārus ar nosaukumu “You With the Sad Eyes”, kuros viņa atspoguļos savu dzīvi, karjeru, attiecības un realitāti, dzīvojot ar multiplo sklerozi.
Multiplā skleroze ir hroniska autoimūna slimība, kurā imūnsistēma kļūdaini uzbrūk nervu sistēmai, bieži izraisot sāpes, nogurumu, kustību traucējumus un neparedzamus saasinājumus. Izārstēt to nav iespējams.
