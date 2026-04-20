Šarlīze Terona pastāsta par traģisko nakti, kad māte nošāva viņas tēvu
Holivudas aktrise Šarlīze Terona atklāti pastāstījusi par vienu no biedējošākajiem notikumiem savā dzīvē — nakti, kad viņas māte nošāva aktrises tēvu.
“Oskara” balvas ieguvēja ļoti atklāti runāja jaunā intervijā laikrakstam “The New York Times”, atceroties nakti, kad viņas māte nošāva un nogalināja viņas tēvu. Kā vēstīts intervijā, Terona stāsta, ka tēvs mājās atgriezās piedzēries un nikns, ielauzās mājā un skaidri lika saprast savus nodomus.
“Viņš grasījās mūs nogalināt,” sacīja Terona.
Terona, kurai tobrīd bija tikai 15 gadi, stāsta, ka viņa kopā ar māti burtiski turēja guļamistabas durvis ar saviem ķermeņiem, kamēr cauri tām lidoja lodes, kas viņām brīnumainā kārtā netrāpīja. Tad viņas māte paņēma ieroci un atklāja uguni, nogalinot viņu. Vēlāk tika atzīts, ka tā bijusi pašaizsardzība.
Taču būtiskākais ir tas, ka Šarlīze šodien vairs nedzīvo bailēs vai traumā. Viņa saka, ka notikušais viņu vairs “nevajā”, un izvēlējusies par to runāt tagad, lai palīdzētu citiem cilvēkiem, kuri piedzīvojuši vardarbību ģimenē, justies mazāk vientuļiem.
Lai gan šis stāsts izklausās kā no spriedzes filmas, Terona skaidri norāda, ka tas bija reāls pavērsiens viņas dzīvē — notikums, kas ietekmējis to, kā viņa uztver spēku, izdzīvošanu un pat lomas, ko izvēlas spēlēt šodien. Viņu jau sen saistījuši spēcīgi, dzīves pārbaudīti tēli, un nav grūti saskatīt saikni — instinkts cīnīties, izturēt un virzīties uz priekšu viņā bija izveidojies ilgi pirms Holivuda ienāca viņas dzīvē.
Intervija atklāj arī citu asa sižeta filmu zvaigznes pusi — pārdomīgāku un emocionālāku —, jo viņa stāsta par to, kā šī nakts ietekmēja viņu, viņas attiecības ar māti un skatījumu uz dzīvi. Tā vietā, lai ļautu šim notikumam sevi definēt, viņa to izmanto kā spēka avotu — gan personīgajā dzīvē, gan savā aizstāvības darbā.