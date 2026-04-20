Dārtai Danevičai dēls iemācījis gatavot franču kēksiņus
Pēc 13 gadiem Dārta Daneviča pametusi Dailes teātra štata vietu, un viņas dzīvē jau vairāk nekā gadu rit jauns, dinamiskāks posms. Viņa darbojas kā pašnodarbinātā, pievēršoties dažādiem radošiem projektiem – kino, televīzijai, kā arī mazākiem foto, video un audio darbiem savos sociālajos tīklos.
Šāds darba modelis viņai devis ne tikai lielāku profesionālo brīvību, bet arī iespēju pašai noteikt savu ikdienas ritmu. Dārta atzīst: lai gan pašnodarbinātības statuss nozīmē lielāku atbildību par ienākumiem, tas vienlaikus ļauj efektīvāk organizēt darbu un pat ar mazāku noslodzi sasniegt līdzīgus finansiālos rezultātus tiem, kādi tie bijuši teātrī. Svarīga pārmaiņa ir arī personīgajā dzīvē – viņai ir vairāk laika ģimenei un dēlam Kaupo, kas kļuvis par vienu no lielākajiem iedvesmas avotiem.
Ārpus aktiermākslas Dārtai ir vēl kāds mērķis – iemācīties labi gatavot ēst. Žurnālam "Kas Jauns" aktrise atzīst, ka šobrīd kulinārijas prasmes ir visai ierobežotas, tomēr kursi viņu neuzrunā, tāpēc mācīšanās notiek ikdienā, praktiski darbojoties virtuvē. Īpašu lomu šajā procesā ieņem viņas dēls. Tieši Kaupo iemācījis mammai pagatavot madlēnas – klasiskus franču kēksiņus. Viņš pats pēc savas iniciatīvas apguvis šo prasmi pie pavāra, jo madlēnas viņam ļoti garšojušas. Tā nu Dārtas dēls ne tikai ieguvis recepti, bet arī vērojis gatavošanas procesu virtuvē un pēc tam nodemonstrējis to mammai. Kā atzīst Daneviča, tieši šādi “dzīvie” knifi un sajūtas ir tas, ko nevar tā vienkārši dabūt internetā. Lai gan ikdienišķi ēdieni, piemēram, kotletes, vēl nav Dārtas stiprā puse, aktrise uz šo izaicinājumu raugās ar humoru un interesi, norādot – iespējams, tieši tas būs nākamais solis viņas kulinārajā ceļā.