“Vecrīgas festivālu” noslēdz populāru grupu uzstāšanās
Rīgas vecpilsētā, Doma laukumā, sestdien izskanēja “Vecrīgas festivāls”, kura noslēgumā apmeklētājus priecēja vairāku populāru grupu uzstāšanās.
FOTO: ar grupu koncertiem Doma laukumā noslēdzās “Vecrīgas festivāls”
Rīgas vecpilsētā, Doma laukumā, sestdien izskanēja “Vecrīgas festivāls”, kura noslēgumā apmeklētājus priecēja vairāku populāru grupu uzstāšanās. Vakara koncertprogrammā uz skatuves kāpa grupa “Bitīt’ matos”, mūziķis Raum, grupa “PND”, “Labvēlīgais tips”, bet festivāla izskaņā uzstājās arī grupa “Olas”.
Kā liecina festivāla programma, plkst. 16 uzstājās “Bitīt’ matos”, plkst. 18 uz skatuves kāpa Raum, plkst. 19 – grupa “PND”, plkst. 20.30 – “Labvēlīgais tips”, bet plkst. 22 noslēguma koncertu sniedza grupa “Olas”.
Dienas gaitā “Vecrīgas festivālā” notika arī plaša programma ģimenēm un bērniem, tostarp bērnu ansambļa “Dzeguzīte” uzstāšanās, komiķa un parodista Ernesta Cimaņska priekšnesums, Latvijas un Igaunijas simpātiskā orķestra koncerts, kā arī dažādas radošās un izklaidējošās aktivitātes.
Rīgas vecpilsētā, Doma laukumā, 18. aprīlī ar vairāku mūzikas grupu uzstāšanos un bērnu programmu norisinās "Vecrīgas festivāls".
Pēc festivāla oficiālās programmas beigām no plkst. 23 pavasara svinēšana turpinās pasākuma organizatoru bāros “Cuba Cafe”, “Garāža”, “B bārs restorāns” un “Ezītis miglā”.