17. aprīļa vakarā IKEA tika rīkota virtuves ballīte. Viesu vidū bija Latvijā populāri pavāri, aktieri, blogeri, dīdžeji un pasākuma vadītāji, ...
Sirmais pie dīdžeja pults, smiekli, gardumi un aktivitātes, aizvadīta vērienīga virtuves ballīte
17. aprīļa vakarā IKEA tika rīkota virtuves ballīte. Viesu vidū bija Latvijā populāri pavāri, aktieri, blogeri, dīdžeji un pasākuma vadītāji, bet par muzikālo pavadījumu rūpējās Fredis. Sanākušie varēja baudīt gardus pārsteigumus un piedalīties aizraujošās aktivitātēs.
Ikvienam ir zināms, ka dzīve notiek virtuvē – tā ir mājokļa centrs un sirds, kur top gardākās maltītes, savijas ikdiena un svētki, kā arī norit vissirsnīgākās sarunas. 17. aprīļa vakarā IKEA veikals pārvērtās par vietu, kur dzīve un arī labākā ballīte notika virtuvē. Aptuveni 250 IKEA Family biedri pulcējās unikālā ballītē, lai svinētu ēst gatavošanas un kopā būšanas prieku.
Vakars iesākās ar stāstiem par virtuvi, kuros dalījās šefpavārs Mārtiņš Sirmais, aktieris, režisors un šefpavārs Ritvars Toms Logins, kulinārijas blogere un pavārgrāmatu autore Zane Grēviņa jeb Našķoties Zane, dīdžejs un raidījumu vadītājs Toms Grēviņš, pasākumu un radio raidījumu vadītāja Linda Samsonova, kā arī mūziķis Andris Freidenfelds jeb Fredis.
Vakara turpinājumā klātesošie baudīja gardus pārsteigumus un varēja piedalīties aizraujošās aktivitātēs.
Sanākušajie ēdienu stacijās bija iespējams pagatavot sev maltīti, nogaršot dažādus ēdienus. Visu to viņi varēja iemūžināt atmiņas foto stūrītī un izdejoties "Silent disco", ko nodrošināja Fredis.
Mūziķis Andris Freidenfelds atzīst, ka, lai gan viņa virtuve nav ļoti liela, vietas pietiek visiem – gan mājokļa saimniekiem, gan mājdzīvniekiem, gan viesiem. Mūziķim ļoti patīk gatavot, un firmas ēdiens, ar ko labprāt tiek cienāti viesi, ir pākšaugu zupa, kurai mēdz pielikt arī pa kādam asumiņam, jo viņam garšo asi ēdieni.
"Virtuvē notiek ne tikai labas ballītes, bet arī forša pasēdēšana, joku un anekdošu stāstīšana," viņš piebilst.
Savukārt šefpavārs Mārtiņš Sirmais uzsver, ka visas mājas ballītes vienmēr notiek viņa plašajā virtuvē.
"Mana virtuve ir savienota kopā ar dzīvojamo istabu, tāpēc ballīte virtuvē ir neizbēgama. Man ir diezgan daudz un dažādi draugi. Gatavojoties uzņemt ciemiņus, es profilēju savus draugus un veidoju ēdienkarti, ņemot vērā to, kādi viesi brauc ciemos. Es nekad netaisu ēdienu sev vai kādiem iedomātiem viesiem, bet gan skaidri zinu, kas brauc pie manis ciemos, kuram kas garšo, tāpēc pielāgoju ēdienkarti viesiem," stāsta Sirmais.