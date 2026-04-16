Ārona Kārtera mamma vēlas piepildīt dēla sapni par zvaigzni Holivudas Slavas alejā
Mūžībā aizgājušā dziedātāja Ārona Kārtera mamma vēlas nostiprināt viņa piemiņu Holivudā un aicina fanus palīdzēt to īstenot.
Džeina Kārtere atklāja, ka platformā “GoFundMe” vāc 85 000 dolāru, lai varētu pieteikt zvaigzni Holivudas Slavas alejā par godu Āronam. Šim procesam nepieciešams oficiāls pieteikums, sponsora maksa un Slavas alejas atlases komitejas apstiprinājums. Džeina norāda, ka visu plāno iesniegt līdz 15. maija termiņam.
Viņa saka, ka viņas nelaiķa dēlam šī ideja “būtu ļoti patikusi”, piebilstot, ka abi, viesojoties Losandželosā, mēdza pastaigāties pa Slavas aleju.
Džeina atceras, ka tad, kad Āronam bija apmēram 12 gadi, viņi gāja pa bulvāri, un viņa viņam teikusi: “Kādudien tu būsi tur.” Pēc Džeinas teiktā, Ārons ne mirkli nešaubījās un pārliecinoši atbildēja: “Jā.”
Džeina stāsta, ka šo ieceri atbalsta arī Ārona brālis Niks Kārters un māsa Endžela Kārtere. Viņa uzskata, ka tieši faniem būs būtiska loma šī piemiņas žesta īstenošanā, jo viņi Āronu ļoti mīlējuši.
Papildus iecerei par zvaigzni Slavas alejā Džeina ar siltumu atceras daudzās kopīgās atmiņas ar dēlu Losandželosā, īpaši viņu pastaigas pa bulvāri, apmeklējot veikalus, tostarp burvju triku veikalus un citas neparastas vietas. Viņa saka, ka ar Losandželosu viņiem saistās daudz skaistu atmiņu.
Kā jau ziņots iepriekš, Ārons Kārters nomira 2022. gada novembrī. Policija devās uz viņa mājām Kalifornijā pēc zvana uz neatliekamās palīdzības numuru, kurā tika ziņots, ka vannā noslīcis vīrietis.
Ārons Kārters slavu ieguva 90. gadu beigās, izdodot četrus studijas albumus. Viņa debijas albums, kas nosaukts viņa vārdā, iznāca 1997. gadā, kad viņam bija tikai deviņi gadi. Pēcāk Ārons cīnījās ar atkarībām un psihiskās veselības grūtībām.