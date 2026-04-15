Keitija Perija noliedz austrāliešu aktrises apsūdzības par seksuālu uzmākšanos
Keitijas Perijas pārstāvji noliedz seriāla "Orange Is The New Black" zvaigznes, austrāliešu aktrises Rūbija Rouzas, izteiktās apsūdzības par to, ka dziedātāja 2010. gadā kādā naktsklubā viņai seksuāli uzmākusies.
Svētdien austrāliešu aktrise atbildēja uz platformā "Complex" publicēto ierakstu par hita “California Gurls” izpildītāju. Rūbija Rouza vietnē “Threads” rakstīja: "Keitija Perija man seksuāli uzmācās naktsklubā “Spice Market” Melburnā. Kam, pie velna, interesē, ko viņa domā?"
Rouza detalizēti izstāstīja notikušo: "Viņa redzēja, kā es 'atpūšos' uz savas labākās draudzenes klēpja, lai izvairītos no viņas. Keitija noliecās, pavilka sāņus apakšveļu un berzēja savu pretīgo vagīnu uz manas sejas, līdz es atvēru acis un viņu apvēmu.” Seriāla “Batwoman” zvaigzne turpināja: "Es izstāstīju šo stāstu publiski, bet izmainīju, lai tas izklausītos kā 'smieklīgs atgadījums dzērumā’, jo nezināju, kā citādi man ar to tikt galā. Vēlāk viņa piekrita palīdzēt man iegūt ASV vīzu. Tāpēc es to paturēju noslēpumā."
Atbildot uz to, amerikāņu popzvaigznes pārstāvis vietnei “BuzzFeed” norādīja: "Apsūdzības, ko Rūbija Roza izplatījusi sociālajos medijos par Keitiju Periju, ir ne tikai kategoriski nepatiesas, bet arī bīstami un bezatbildīgi meli. Rouzas jaunkundzei ir labi fiksēta vēsture ar nopietnām publiskām apsūdzībām sociālajos medijos pret dažādiem cilvēkiem, ko iesaistītās personas vairākkārt noraidījušas.”
Rūbija Rouza popularitāti iemantoja, kad viņu apstiprināja lomai seriāla "Orange Is The New Black" trešajā sezonā, ko platformā “Netflix” sāka demonstrēt 2015. gadā.
Vēlāk viņa spēlēja galveno lomu seriālā “Batwoman”, nofilmējās kopā ar Kianu Rīvsu “Džona Vika” otrajā filmā, piedalījās mūzikla “Pirmklasīgās” ("Pitch Perfect") trešajā filmā un viņai bija neliela loma ekranizējumā "The Meg" 2018. gadā. Rūbija Rouza arī vadījusi TV konkursu “Australia’s Next Top Model" un bijusi realitātes šova "Ink Master" žūrijā. 2017. gadā Rouza kritizēja Periju un viņas singlu "Swish Swish", kuru daudzi uzskatīja par "atbildes dziesmu" Teilores Sviftas skaņdarbam "Bad Blood".