Roka veterānu "No Doubt" ģitārists Toms Dumonts paziņo par neārstējamu kaiti
Pasaulslavenās amerikāņu rokgrupas “No Doubt” grupas ģitārists Toms Dumonts apbēdinājis fanus ar atzīšanos, ka ir neārstējami slims.
Pagājušajā sestdienā publicētajā “Instagram” video 58 gadus vecais Dumonts atklājis, ka vairākus gadus izjutis nepatīkamus simptomus, līdz uzzinājis diagnozi: viņam ir Pārkinsona slimība.
Pārkinsona slimība ir hroniska un lēni progresējoša saslimšana, kas skar centrālo nervu sistēmu, radot kustību un runas traucējumus. Šī slimība nav ārstējama, taču ar medikamentiem ir iespējams atvieglot simptomus. To slavenību skaitā, kuri cietuši vai cieš no šīs slimības ir, piemēram, 2005. gadā mirušais pāvests Jānis Pāvils II, 2016. gadā mirušais bokseris Muhameds Ali, 2025. gadā mirušais rokmūziķis Ozijs Osborns, aktieris Maikls Dž. Fokss, mūziķis Nīls Daimonds, bet pērn par šo diagnozi paziņojis norvēģu grupas “A-ha” solists Mortens Harkets.
Kaut gan slimība diagnosticēta agrīnā stadijā, tā jau ietekmē viņa dzīvi. “Es devos pie sava ārsta, devos pie neirologa, un man veica veselu virkni izmeklējumu,” viņš teica. “Tā bija cīņa. Tā ir cīņa katru dienu.”
“Labā ziņa ir tā, ka es joprojām spēju spēlēt mūziku,” viņš sacīja, runājot par grupas gaidāmajiem 18 koncertiem Lasvegasā. “Es joprojām varu spēlēt ģitāru. Man klājas patiešām labi.”
“Tas man licis aizdomāties par to, cik pateicīgs esmu par dzīvi, ko esmu varējis nodzīvot kā mūziķis visus šos gadus,” viņš piebilda. “Un tas ir pateicoties mūsu ģimenēm, draugiem, klausītājiem, jums un visiem, kas šo gadu gaitā ir nākuši uz koncertiem.”
Dumonts piebilda, ka citu slavenību uzdrīkstēšanās sociālajos medijos stāstīt par savām veselības problēmām viņu iedvesmojusi rīkoties analoģiski. “Domāju, ka tas palīdz mazināt stigmu un, protams, palielina informētību. Un informētība ir ļoti svarīga [slimību] profilaksei un pētniecībai.”
1986. gadā Kalifornijā dibinātā “No Doubt” pasaules slavu izpelnījās 1995. gadā ar savu trešo albumu “Tragic Kingdom”, kurā dziesma “Don't Speak” kļuva par pasaules mēroga hitu, “Billboard” topu tabulas “Hot 100 Airplay” pirmajā vietā pavadot 16 nedēļas. 2004. gadā grupas soliste Gvenas Stefani nolēma sākt solo karjeru un šādiem projektiem pievērsās arī pārējie dalībnieki, līdz 2008. gadā viņi atsāka kopīgo muzicēšanu. 2015. gadā grupa pārtrauca darbību, taču 2024. gadā notika atkalapvienošanās. Savas karjeras laikā divas “Grammy” balvas ieguvusī grupa izdevusi sešus studijas albumus, no kuriem pēdējais “Push and Shove” dienas gaismu ieraudzīja 2012. gadā.