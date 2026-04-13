Šova "Četri uz koferiem" filmēšanas grupa ASV nonāk bīstamā situācijā un spiesta taisnoties, ka viņiem nav ieroču
Ceļojumu šova "Četri uz koferiem" dalībnieki - dziedātāja Antra Stafecka, radio personība Artis Volfs, aktrise Marija Linarte un mūziķis Ralfs Eilands - pametuši Floridas sauli, lai dotos tālāk Amerikas vidienē. Tomēr ceļojuma mierīgo gaitu pārtrauca bīstams konflikts uz šosejas, kura pamatā bija absurds pārpratums - kāds vietējais šoferis operatora tehniku noturēja par šaujamieroci.
Dodoties uz Ralfa izvēlēto galamērķi Atlantu, kompānija baudīja Amerikas plašumus. Kamēr dienas vadītājs kopā ar Arti apsprieda plānus, aktrise Marija Linarte nespēja valdīt emocijas par apkārtējo skaistumu: "Šis ir skaisti, draugi!” Taču idilli, ko baudīja gan slavenības, gan viņiem sekojošā filmēšanas komanda, pārtrauca aizmugurē braucoša auto dīvainā uzvedība. Transportlīdzeklis sāka neatlaidīgi mirkšķināt tālās gaismas, radot neizpratni radošajā komandā. Producents Dāvis Valdnieks, pamanot aizdomīgo rīcību, vaicāja: "Tā ir tā sieviete? Viņa nav dusmīga uz mums?"
Situācija strauji saasinājās, kad svešinieks ar agresīviem manevriem piespieda filmēšanas grupu apstāties. Izkāpjot no automašīnas, vīrietis bija redzami uztraukts un uzreiz vērsās pie komandas ar smagu apsūdzību: "Vai jūs uz mani tēmējāt ieroci? Ārā pa logu?" Kā izrādījās, kamēr operators Uvis pa logu filmēja dabu, viņa kameras mikrofons kādam autovadītājam izskatījās pēc stobra. Ņemot vērā ASV specifisko ieroču kultūru un iedzīvotāju piesardzību, šis skats izraisīja tūlītēju aizsargreakciju. Vīrietis neslēpa savas bailes: "Ko jūs darāt? Jūs mani līdz nāvei pārbiedējāt!"
Raidījuma producents Kristaps Valdnieks, vēlāk pārrunājot notikušo ar Antru Stafecku, atzina, ka sākumā nav sapratis agresijas iemeslu: "Viņš pēkšņi nobremzēja un kaut ko sāka ņemties. Es nesapratu, ka par mums tas ir! Viņš domājis, ka Uvis uz viņu notēmējis ar tēmekli." Lai gan incidents izvērtās saspringts un abas puses piedzīvoja pamatīgu izbīli, komandai izdevās situāciju noregulēt mierīgā ceļā, apliecinot, ka viņu rīcībā ir tikai filmēšanas tehnika: "Es jūs saprotu, taču mums nav ieroču. Atvainojiet! Lai jums jauka diena!"