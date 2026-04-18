Seriāls “Draugi” joprojām tiek uzskatīts par vienu no visu laiku populārākajiem komēdijseriāliem.
TV
Šodien 07:35
Kurš varēja spēlēt Reičelu un Rosu? Šie aktieri gandrīz atveidoja galvenās lomas seriālā “Draugi”
Šodien šķiet gandrīz neiespējami iedomāties, ka seriāla “Draugi” sešinieks varēja izskatīties citādi. Taču pirms skatītāji iepazina ikoniskos varoņus, uz šīm lomām pretendēja arī citi aktieri, un daži lēmumi tika pieņemti pašā pēdējā brīdī.
Mūsdienās ir grūti iedomāties, ka ikoniskā NBC seriāla varoņus varētu atveidot kāds cits. Tomēr Dženiferai Anistonei, Kortnijai Koksai, Lizai Kudrovai, Metjū Perijam, Metam Leblankam un Deividam Švimmeram nācās cīnīties par lomām, kas vēlāk kļuva par viņu izrāvienu. Viņi sacentās ar citiem tolaik vēl mazpazīstamiem aktieriem par vietu ikoniskajā NBC seriālā, kura sākotnējais nosaukums bija “Six of One”.
Daži aktieri jau bija piesaistīti citiem pilotprojektiem, bet citus uzaicināja pēdējā brīdī, kad lomas bija pavisam tuvu tam, lai jau tiktu aizpildītas. Un viens no “draugiem” gandrīz spēlēja pavisam citu “draugu”.
Lūk, zvaigznes, kuras gandrīz sāka savu karjeru seriālā “Draugi”, atveidojot galvenās lomas.