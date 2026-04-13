Atklāts princeses Ketrīnas iecienītākais ēdiens - princis Viljams no tā izvairās
Lai gan princese Ketrīna ikdienā ievēro sabalansētu uzturu, ir kāds ēdiens, pret kuru viņai ir īpaša vājība. Interesanti, ka princis Viljams no tā labprātāk turas pa gabalu.
Kā atklāj karaliskās ģimenes eksperts Ričards Ficviljamss, Ketrīnai ļoti garšo karijs. “Šķiet, tas ir viens no viņas iecienītākajiem ēdieniem, pie kura viņa atgriežas atkal un atkal, un arī viņas bērniem tas garšo.”
Savulaik intervijā BBC pati Ketrīna atklāja šo savu vājību, sakot, ka Viljamam, atšķirībā no viņas, īpaši nepatīk ass ēdiens, tāpēc mājās viņa vienmēr gatavo maigu kariju, bet savai porcijai pēc tam pievieno vairāk garšvielu. Topošais karalis gan atzinis, ka nav sajūsmā: “Es nevaru ēst pārāk asu ēdienu — es sāku svīst. Tas neizskatās pievilcīgi.”
Taču princesei Ketrīnai tas nav vienīgais iecienītais ēdiens. Pēc Ficviljamsa un kāda bijušā šefpavāra no viena no viņas iecienītākajiem krodziņiem dzimtajā pusē viņai garšo arī pastēte uz grauzdētas maizes, ceptas vīģes ar Parmas šķiņķi un lipīgais īrisa pudiņš.
Savukārt brokastīs princese Ketrīna, kā ziņots, katru rītu ēd vienu un to pašu maltīti, un veselības eksperti skaidro, ka tas var palīdzēt viņai saglabāt labu veselību.
Tiek apgalvots, ka dienu viņa sāk ar auzu putru, un uztura eksperts no “BarBend” norāda, ka auzas ir lieliska brokastu izvēle. Eksperts atklāja, ka auzas, kas sniedz ilgstošu enerģiju, “palīdz Keitai justies paēdušai un dod pietiekami daudz spēka, lai apmeklētu karaliskos pasākumus, sportotu un skrietu pakaļ saviem trim bērniem.”
Princese ir pazīstama ar savu regulāro fizisko aktivitāšu režīmu. Auzas “var būt lielisks enerģijas avots treniņiem, jo tās atbrīvo enerģiju visa treniņa laikā”.