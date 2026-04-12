“Sapņi un Kokteiļi” ar vērienu atzīmē 16. dzimšanas dienu
Vakar, 11.aprīlī, bārs “Sapņi un Kokteiļi” ar vērienu atzīmēja savu 16. dzimšanas dienu, pulcējot kuplu apmeklētāju skaitu un radot neaizmirstamu ...
Ballīte līdz rīta gaismai: “Sapņi un Kokteiļi” svin 16 gadu jubileju. FOTO
Vakar, 11.aprīlī, bārs “Sapņi un Kokteiļi” ar vērienu atzīmēja savu 16. dzimšanas dienu, pulcējot kuplu apmeklētāju skaitu un radot neaizmirstamu svētku atmosfēru līdz pat rīta gaismai.
Jubilejas svinības bija īpaši labi apmeklētas – viesi piepildīja abus bāra stāvus, kur valdīja enerģiska un pacilāta noskaņa. Par muzikālo noformējumu rūpējās DJ Stocka un DJ Rolands, kuri ar rūpīgi atlasītu setu aizrāva svinētājus līdz pat rīta stundām. Vakara kulminācijā uzstājās īpašie viesi – grupa “Dēka”, kas ar enerģisku priekšnesumu izpelnījās skaļas ovācijas un kļuva par vienu no vakara spilgtākajiem momentiem.
“Sapņi un Kokteiļi” jau gadiem izceļas ar radošām un tematiski spilgtām ballītēm, kas kļuvušas par neatņemamu Rīgas naktsdzīves sastāvdaļu. Starp spilgtākajiem notikumiem minamas ikgadējās Sviesta un Gurķu balles, kas pulcējušas plašu apmeklētāju loku un izpelnījušās īpašu atzinību par savu oriģinalitāti, humoru un atmosfēru. Šie pasākumi apliecina kluba spēju radīt unikālu pieredzi, kurā saplūst mūzika, māksla un kopā būšanas prieks.
“Sešpadsmit gadi ir nopietns skaitlis, bet mēs joprojām izjūtam vēlmi eksperimentēt un pārsteigt. Mežonīgo rietumu tēma mums šķita ideāli piemērota – nedaudz traka, brīva un ar savu raksturu,” stāsta “Sapņi un Kokteiļi” pārstāve.
“Katru gadu jubileja mums ir kā iespēja pateikt paldies mūsu cilvēkiem – tiem, kas nāk, dejo, rada atmosfēru. Bez viņiem “Sapņi un Kokteiļi” nebūtu tādi, kādi tie ir šodien,” viņa piebilst.