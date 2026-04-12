87 gadu vecumā miris aktieris Džons Nolans
87 gadu vecumā mūžībā devies britu teātra un kino aktieris Džons Nolans, kura karjera aptvēra vairākas desmitgades teātrī, televīzijā un kino, tostarp lomas Kristofera Nolana “Betmena” triloģijā un CBS seriālā “Person of Interest”.
Nolans dzimis Londonā 1938. gada 22. maijā. Savas karjeras pamatus viņš ielika teātrī, studējot Londonā, pirms sāka profesionālo ceļu, kas viņu aizveda uz dažām no cienījamākajām Lielbritānijas skatuvēm. Karjeras sākumā viņš devās turnejā ar ceļojošu īru teātra trupu un atveidoja Romeo līdzās Frančeskai Enisai Ričmondas teātrī.
Vēlāk Nolans pievienojās Royal Shakespeare Company, kur piedalījās izrādēs “Julius Caesar” un “The Merry Wives of Windsor”. Pēc tam viņš strādāja Nacionālajā teātrī režisora Trevora Nana vadībā, vēl vairāk nostiprinot savu reputāciju kā daudzpusīgs klasiskā teātra aktieris.
Plašāku atpazīstamību televīzijā viņš ieguva ar galvenajām lomām BBC miniseriālā “Daniel Deronda” (1970) un drāmā “Doomwatch”, kur atveidoja zinātnieku Džefu Hārdkastlu. Viņa televīzijas darbu sarakstā bija arī piedalīšanās tādos seriālos kā “The Prisoner”, “Silent Witness” un “Return of the Saint”.
Kino Nolans piedalījās vairākos sava brāļadēla Kristofera Nolana projektos, tostarp “Following” (1998), “Batman Begins” (2005) un “The Dark Knight Rises” (2012). Viņam bija arī loma 2017. gada kara filmā “Dunkirk”.
Televīzijā mūsdienu skatītāji viņu, iespējams, vislabāk pazina pēc Džona Grīra lomas seriālā “Person of Interest”, ko radījis viņa otrs brāļadēls Džonatans Nolans. Viņa tēls tika iepazīstināts seriāla otrajā sezonā un kļuva par vienu no centrālajiem varoņiem, parādoties vairākās sezonās.