"Sievietes šeit izīrē vīrus" - efektīga blondīne soctīklos aicina imigrantus braukt uz Latviju
Soctīklos izplatījies video, kurā uzkrāsojusies blondīne aicina imigrantus braukt uz Latviju, jo šeit pietrūkst vīriešu.
Kā savos video angļu valodā apgalvo blogere ar nosaukumu @zaradeeley, vīriešu Latvijā ir tik maz, ka sievietēm nākas tos "izīrēt". Video izskan apgalvojumi, ka valsts ir maza, šeit ir nepietiekams iedzīvotāju skaits, it īpaši vīriešu.
"Vīrieši Latvijā ir pieraduši dabūt jebkuru sievieti, kuru viņi vēlas, bet laiki pamazām mainās, Rīgā ierodas arvien vairāk ārzemnieku. Es ierosinātu, ja tu esi Rīgā, ej satiec cilvēkus klātienē," apgalvo blondīne.
"Nav svarīgi, cik tev ir naudas, cik tu esi pievilcīgs un fakts, ka esi ārzemnieks, un tas ir būtiski, ārzemnieki ir emocionāli atvērtāki, latviešu vīrieši nav tik atvērti. Viņi ir ļoti auksti, pēc dabas diezgan depresīvi, pārāk daudz dzer," kritiska pret latviešu vīriešiem ir sieviete.
📍Imigrantu rekruitere ir atgriezusies🚷— Rihards Freidenfelds (@r_freidenfelds) April 10, 2026
👉Aicina imigrantus ierasties Latvijā, jo šeit sieviešu esot vairāk, nekā vīriešu, un stāsta, ka latvietes (vīriešu trūkuma dēļ) esot gatavas maksāt par vīru💵Kurš viņai par šo maksā❓
‼️Migranti no austrumiem uz šo, kā redzam, uzķeras👇
Šie izteikumi uzkurinājuši latviešus:
- "Nebrīnos, ka kādas partijas cilvēki šo sponsorē, jo Latvijā vīrieši neriskē plānot bērnus - dēļ pastāvošās sistēmas."
- "Paskatījos to viņas profilu - tur ir arī fake video par citām valstīm, bet pēc visa spriežot - sieviete no UK, precēta ar divreiz vecāku veci, bet apgalvo ka ir vientuļā māte, izskatās ka sēž mājās un visu laiku taisa "engagement farming" video."
- "Tā meiča ir pieaugušo satura UK ietekmele, kas ar šādiem video pelna naudu no klikšķiem. Varbūt varētu viņai noorganizēt liegumu ieceļot LV, līdz ar to Šengena zonā. Jābūt taču sekām par tik pretīgiem meliem."
- "Es esmu no Latvijas, un tas ir tik maldinoši, nav nekāda trūkuma, šeit ir daudz cilvēku, gan vīriešu, gan sievietes, vienkārši propaganda."
Mjā, tiešām interesanti, kas stāv aiz šīs (de facto melīgās - sk. reālo vecuma demogrāfiju dzimuma grupās Latvijā), ļoti atbaidoši vulgārās un sociāli ļoti bīstamās reklāmas - būvnieku darbaspēka rekrutētāji, raubiško tipa plānprātīgie, Krievijas specdienesti, starptautiski… https://t.co/79q5Zf0NJ7— 𝑅𝒾𝓉𝒶 𝐸𝓋𝒶 𝒩𝒶š𝑒𝓃𝒾𝑒𝒸𝑒 (@RitaEvaNa) April 10, 2026