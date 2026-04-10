Alternatīva, eksperiments un brīvība festivāla 2ANNAS godalgoto filmu programmā Rotko muzejā
Rotko muzeja koncertzālē īpašā izbraukuma seansā būs skatāmi Rīgas Starptautiskā īsfilmu festivāla 2ANNAS 2026. gada programmā godalgotie kinodarbi.
Muzejam veidotā filmu izlase ietver šī gada spilgtākos festivāla darbus, kas īpaši izcēlušies starptautiskās žūrijas vērtējumā. Tās ir filmas, kas pārliecinājušas ar kvalitāti, oriģinalitāti un spēcīgu autoru rokrakstu – no animācijas un spēles kino līdz dokumentāliem un eksperimentāliem darbiem.
Rīgas Starptautiskais īsfilmu festivāls 2ANNAS – viena no noturīgākajām un nozīmīgākajām kino platformām Baltijas reģionā – 2026. gadā norisinās jau trīsdesmito reizi, piedāvājot inovatīvas, izaicinošas un sociāli nozīmīgas filmu programmas, pasākumus nozares profesionāļiem un audiovizuālās mākslas notikumus.
Jubilejas programma atskatās uz festivāla saknēm un vienlaikus raugās nākotnē, akcentējot alternatīvu, pretestību un jaunas kino valodas formas.
30. Rīgas Starptautiskais īsfilmu festivāls 2ANNAS norisinās no 10. līdz 16. aprīlim Rīgā un tiešsaistē, pulcējot kino profesionāļus, autorus un skatītājus no Latvijas un ārvalstīm. Jubilejas gadā festivāls aktualizē tēmu “Alternatīva” kā vienu no kino būtiskākajiem impulsiem.