Holivudas slavenākie sērijveida krāpnieki, kuri ar neuzticību saistīti ne vienu reizi vien
Kamēr vienas slavenību attiecības izskatās kā pasaka, citas sabrukušas skaļu neuzticības skandālu dēļ. Turklāt dažu zvaigžņu vārdi ar šādām runām saistīti atkal un atkal.
Džese Džeimss
Mūsdienās viņa vārds, iespējams, vairs neskan tik iespaidīgi, taču 2000. gadu sākumā un vidū Džese Džeimss bija viens no realitātes televīzijas “stilīgajiem sliktajiem puišiem” — tetovēts, ar atslēgu rokās un dumpinieka tēlu. Viņa raidījums “Monster Garage”, kurā mehāniķi pārbūvēja automašīnas par neparastiem un iespaidīgiem braucamajiem, tika rādīts piecas sezonas — no 2002. līdz 2006. gadam — telekanālā Discovery Channel un kļuva par vienu no agrīnajiem kabeļtelevīzijas realitātes hitiem.
Taču Džeimsa dzīve ārpus garāžas bija pavisam cita veida drāmas pilna. 2005. gadā viņš apprecējās ar Holivudas zvaigzni Sandru Buloku, un viņu laulība ilga gandrīz piecus gadus, līdz 2010. gada jūnijā pāris izšķīrās. Turklāt šīs attiecības nebeidzās klusi. Tā paša gada sākumā abi strādāja pie bērna adopcijas, kad pēkšņi nonāca neuzticības skandāla epicentrā, kas kļuva par starptautisku sensāciju. Tetovētāja Mišela Makgī publiski apgalvoja, ka viņai ar Džeimsu bijis ilgstošs romāns, un savu stāstu pārdeva tabloīdiem.
Pēc pirmajām atklāsmēm klajā nāca vēl vairākas sievietes ar līdzīgiem apgalvojumiem. Vēlāk Džeimss publiski atvainojās Bulokai un skaidroja, ka viņa ārlaulības attiecības bijušas saistītas ar pagātnes traumām. Viņš atzina, ka mēdz sabotēt pats savu dzīvi — tostarp iesaistoties ārlaulības sakaros, rakstot citām sievietēm, pārmērīgi strādājot, savainojot sevi un darot citas muļķīgas lietas. Tāpat viņš atzina, ka viņa rīcība noteikti nav bijusi tāda, kas palīdzētu būt ideālam vīram.
Džese Džeimss šodien ir precējies ar Boniju Rotenu, lai gan viņu attiecības pēdējā laikā bijušas ļoti nestabilas un skandalozas.